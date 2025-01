Branden Carlson, la dernière surprise d’Oklahoma City

À Oklahoma City, on arrive toujours à sortir un joueur du chapeau. Chet Holmgren toujours sur la touche et Isaiah Hartenstein également blessé pour la revanche face aux Cavaliers, Mark Daigneault se trouvait une nouvelle fois limité en termes de taille, face au duo Evan Mobley – Jarrett Allen.

Et si les « cafards » ou « hyènes » ont compensé leur manque de centimètres par leur activité, l’intérieur Branden Carlson (2m13, 25 ans) a également réalisé son meilleur match en carrière au meilleur moment…

« C’était incroyable » explique Shai Gilgeous-Alexander au sujet de son coéquipier. « Il a été énorme dans notre « run » (un 30-2 qui a plié le match en première période). Il a été agressif, il a pris ce que la défense lui a donné et il était prêt pour ce moment. Et c’est tout ce qu’on peut demander. »

Un membre à part entière de l’équipe

Pourtant, la situation de l’ancien de la fac d’Utah n’est pas simple, alors qu’il a vu le Thunder le libérer de son contrat « classique » début janvier, pour ne pas le garantir… avant de le faire revenir via un bail de 10 jours.

« Évidemment, sa situation est un peu différente, un peu plus difficile, mais il était prêt pour le moment et a joué un rôle important dans la victoire grâce à cela. Il fait partie de cette équipe. Comme je l’ai dit, nous avons 15 gars qui savent ce qu’il faut faire pour y arriver tous les soirs. Il fait partie du groupe » assure « SGA ».

Mark Daigneault ne peut également que féliciter Branden Carlson, auteur de 11 points à 3/6 de loin, plus 4 rebonds en 17 minutes, malgré sa situation précaire. Pour le coach, c’est le travail de son joueur, avec l’OKC Blue en G-League, ou lors des quelques minutes qu’il recevait dans le « garbage time » en début de saison, qui paye.

« Je me rappelle de sa première semaine ici, alors qu’il avait quelques minutes ici et là, il connaissait tout le « playbook » (les systèmes). Je me suis dit qu’il était vraiment à fond. Quand on est performant de façon constante partout, alors on peut penser qu’il peut être performant comme il l’a été lors de ce premier quart-temps. »