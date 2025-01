Comment le Thunder a piégé les Cavaliers avec son « very small ball »

Le 8 janvier, l’affrontement des deux poids lourds de ce début de saison, Cavaliers et Thunder, avait offert un match à suspense, remporté par Cleveland en bonne partie grâce à sa domination sous le cercle. Ce jeudi, Cleveland pouvait compter sur les mêmes armes quand Oklahoma City a dû se passer d’Isaiah Hartenstein, sa machine à double-double sous le cercle. Et c’est pourtant bien OKC qui a eu la mainmise complète sur le match.

Entre les deux rencontres, ce fut le jour et la nuit à bien des égards. Des 30 changements de leader dans l’Ohio, le « match retour » est passé à un spectacle offert par une seule équipe, aux trois initiales bleu électrique brodés sur la poitrine. Contre un des meilleurs duos de la ligue près du cercle, le Thunder aurait pu s’attendre à souffrir de nouveau avec comme seuls intérieurs de métier Jaylin Williams (titulaire) et Branden Carlson, rookie actuellement sous contrat pour 10 jours. Mais au lieu de vouloir à tout prix tenir bon en espérant limiter les dégâts, le Thunder est parvenu à empêcher qu’ils ne puissent se produire.

« Ce n’était rien de nouveau pour nous dans notre façon d’attaquer, on a déjà joué petit auparavant » a estimé le coach Mark Daigneault, qui avait déjà dû faire sans le tandem Hartenstein – Chet Holmgren au poste 5 pendant plusieurs matchs en début de saison. « Donc vous devez simplement persister et signer dans cette voie. Et je pense qu’on a retenu de très bonnes choses du match à Cleveland que l’on a su mettre en place, en particulier en début de rencontre. »

Un 30-2 en première période

Avec une défense ultra-agressive sur les lignes extérieures et en tête de raquette, les locaux n’ont jamais laissé les Cavaliers installer leur jeu d’attaque, en particulier par Evan Mobley. Sans impact car coupé fréquemment de sa clé de voûte offensive, Cleveland a été pris à la gorge, puis s’est complètement noyé.

« Nous avons bien mieux géré le cœur de leur attaque ce soir » s’est ainsi félicité Mark Daigneault. « Nous avons réussi à limiter cette partie de leur jeu. » « On a fait un travail vraiment bon là-dessus, en étant ‘sale’ quand leurs intérieurs posaient leur dribble, à obtenir des ballons perdus, venir en aide, à être à fond » a ajouté Shai Gilgeous-Alexander en conférence de presse.

C’est par cette intensité de tous les instants en défense, qui a rappelé celle de la deuxième période contre les Celtics le 5 janvier, qu’Oklahoma City s’est détaché dès le premier quart-temps, ne laissant que des miettes (14 points) aux Cavaliers.

« On a fait du bon boulot à défendre ensemble, en équipe, en évitant les erreurs défensives et en le faisant vraiment bosser sur chaque possession » a insisté Jalen Williams après le match. Mis en confiance et galvanisé par une Paycom Center des grands soirs, le Thunder a passé un 30-2 tonitruant à cheval sur les premiers et deuxièmes quarts (de 10-12 à 40-14). Avec 30 points encaissés consécutivement à des ballons perdus, les Cavaliers ne s’en sont jamais vraiment relevés.

« Ce genre de séries n’arrivent pas souvent » a souligné Shao Gilgeous-Alexander, monstrueux jeudi avec ses 40 points. « Nous jouions bien en attaque comme en défense, et on a continué d’accumuler les possessions, à rester dans l’instant. Vous vous donnez une chance de faire des ‘runs » pareils quand vous faites tous les petits détails. […] En tant que principal scoreur et leader, je vais recevoir la plupart des compliments, mais tout le monde le voit, on les appelle les cafards dans notre vestiaire, les cafards et les hyènes qui font tout le sale boulot. »

18 points et 10 rebonds seulement pour le duo Mobley – Allen

« SGA » a bien attiré tous les projecteurs sur lui, et n’a eu besoin d’aucun point de fixation intérieure pour enchaîner les pénétrations vers le cercle adverse. Mais il a pu compter sur les apports de Jalen Williams et Lu Dort (19 et 22 points), mais aussi des rotations. Alex Caruso (10 points et 3 interceptions en 14 minutes), Isaiah Joe (4/7 à 3-points et 2 interceptions) ou encore la surprise du chef Branden Carlson ont tous contribué sur des courtes séquences pour maintenir une pression constante sur les Cavs.

Ce dernier, 10 matchs et 15 points en carrière avant jeudi, a signé – et de loin – ses records avec 11 points dont trois tirs lointains en 18 minutes de jeu, pour amener sa combinaison de centimètres (2m13) et de précision au shoot.

Et malgré une raquette bien déplumée, le Thunder a regardé Cleveland dans les yeux à l’intérieur. Evan Mobley et Jarrett Allen ont été limités à 18 points et 10 rebonds cumulés, contre les 46 points et 22 rebonds du premier match entre les deux équipes. es locaux se sont même permis de remporter la bataille du rebond pendant les trois premiers quart-temps avant un dernier acte où les joueurs du fond de banc local n’ont pas vraiment existé.

Pas de quoi atténuer la portée d’un succès à même de marquer les esprits, et qui ramène le leader de l’Ouest à hauteur du bilan de leur victime du soir au sommet de la NBA.