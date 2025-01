Evan Fournier et Théo Maledon avec l’Équipe de France face à la Croatie et la Bosnie-Herzégovine

Avec quatre victoires en quatre matchs depuis le début des qualifications pour l’EuroBasket 2025, et même si ça n’a pas toujours été brillant, les Bleus devraient tranquillement décrocher leur billet pour la compétition.

La prochaine, et dernière, fenêtre de qualification aura ainsi lieu dans un mois. Réunis à Nanterre le 17 février, les joueurs de Frédéric Fauthoux rejoindront la Croatie (match le vendredi 21 février, heure et lieu à déterminer), avant de prendre la direction d’Orléans pour affronter la Bosnie-Herzégovine, le lundi 24 février, à 21h00.

Éviter le scénario catastrophe

Avec son bilan parfait, et un « point average » à +50, alors que la Bosnie-Herzégovine et la Croatie pointent à deux victoires et deux défaites, avec des « point average » respectifs de +30 et +10, il faudrait deux très larges défaites, en particulier en Croatie, pour ne pas accéder à l’Euro 2025…

Un scénario catastrophe qui aura du mal à se produire, d’autant que si les joueurs NBA seront évidemment indisponibles pour la prochaine fenêtre, les joueurs d’Euroleague étaient eux sélectionnables !

Il a donc fallu faire des choix pour Frédéric Fauthoux, qui va pouvoir compter sur Evan Fournier (Olympiakos) et Théo Maledon (ASVEL), mais également Elie Okobo (Monaco), Matthew Strazel (Monaco), Isaia Cordinier (Bologne), Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv) ou encore Vincent Poirier (Efes Istanbul).

Pas de Sylvain Francisco (Kaunas) ou Nadir Hifi (Paris) donc, alors que Nolan Traoré (Saint Quentin) fait lui partie des trois partenaires d’entraînement, avec Brice Dessert (Strasbourg) et Mohamed Diawara (Cholet).

Déjà l’heure des choix

« Sylvain et Nadir ont été au cœur de nos discussions avec le staff parce qu’ils sont très bons avec leur club » explique ainsi le sélectionneur. « Mais Théo Malédon, Elie Okobo et Matthew Strazel sont aussi très bons. Il faut donc faire des choix autour des spécificités mais aussi par rapport à la connaissance que je peux avoir des joueurs. En cinq jours c’est très dur de connaître la personne, au-delà du joueur. Cela me donne donc du temps pour échanger par téléphone avec certains d’ici à l’été. Nous aurons le temps de nous découvrir. »

Et l’expérience d’Evan Fournier, Vincent Poirier et compagnie sera précieuse pour les matchs à fort enjeu qui attendent les Bleus, face à des adversaires qui jouent leur vie.

« Si les Croates ne gagnent pas face à nous, ils sont éliminés » rappelle ainsi Frédéric Fauthoux. « Ils vont donc nous attendre de pied ferme. Nous avons beaucoup de joueurs habitués à évoluer dans des ambiances particulières, au Partizan, à l’Etoile Rouge, à l’Olympiakos. C’était important. »