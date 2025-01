Ça y est, Jimmy Butler a purgé sa suspension de sept matchs. Reverra-t-on l’arrière/ailier avec le Heat la nuit prochaine, à l’occasion de la réception des Nuggets ? Peut-être…

Si c’est le cas, ce sera en tout cas avec un maillot « Vice » sur le dos, puisque la franchise a annoncé relancer ces maillots qui avaient fait fureur il y a quelques années, avant d’être finalement mis au placard !

Un drôle de « timing », surtout que les maillots « Vice » remplacent les maillots « Heat Culture », qui célébraient la fameuse « culture » prôné par le club. Des maillots qui ne seront plus portés cette saison.

Un coup marketing éclipsé

Visiblement, cela fait des mois que la franchise travaille sur ce retour surprise, sans s’imaginer bien sûr qu’il allait coïncider avec la fin de la suspension de son « franchise player », au cœur d’un divorce en cours qui éclipse ce comeback des maillots « Vice », qui aurait dû être l’évènement du weekend.

« Il y a beaucoup de mécanismes à l’œuvre ici et il n’y a pas que le Heat », explique Michael McCullough, en charge de la partie « marketing » au sein du club floridien. « Nous avons des distributeurs nationaux et internationaux qui font également partie de ce programme. Donc, une fois que l’on met en marche quelque chose comme ça, on ne peut plus l’arrêter. Il est évident que nous ne pouvions pas prévoir ce qui allait se passer ce vendredi. Mais nous allons faire avec. Nous sommes préparés, mais nous ne pouvons pas freiner à ce stade. »

Les maillots « Vice » seront portés à vingt autres reprises durant la saison régulière, et seront également associés à un terrain sur le même thème.