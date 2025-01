Après l’arrivée de Josh Okogie, les Hornets veulent préparer l’avenir

Les Hornets ont appuyé sur le bouton pour envoyer Nick Richards, en compagnie d’un futur deuxième tour de Draft, à Phoenix. En échange, ils reçoivent Josh Okogie et trois futurs deuxième tour de Draft.

« On a reçu des appels pour plusieurs de nos joueurs et pour Nick Richards, on a eu de multiples coups de fil », confirme Jeff Peterson, président des Hornets. « On a de bons joueurs mais les blessures ont empêché que le groupe ne prenne et ne montre son potentiel. On va écouter tout et tout le monde. On ne peut pas tout accepter pour mettre en danger notre futur, mais on fera le mieux pour le futur de notre franchise. »

« Je n’ai aucune envie de faire les playoffs une année et ensuite ne plus les faire pendant quatre ou cinq ans »

L’arrivée de Josh Okogie n’est donc pas uniquement une manière de faire progresser le groupe immédiatement. Les trois futurs deuxième tour le montrent bien. Charlotte, lancé sur un nouveau projet avec Charles Lee qui vient d’arriver sur le banc, pense surtout à son avenir.

« Je l’ai dit à mon arrivée ici : on ne prendra pas de raccourcis », annonce le dirigeant. « Si on veut devenir une équipe compétitive, on ne peut pas faire du très court terme, qui pourrait compromettre notre futur. Je n’ai aucune envie de faire les playoffs une année et ensuite ne plus les faire pendant quatre ou cinq ans. On veut quelque chose de durable. On doit profiter d’échange comme celui-ci pour enrichir notre coffre à trésors. »

Alors, pourquoi l’ancien ailier de Phoenix ? « Le coach et moi, on parle des personnes et des joueurs qu’on veut pour la franchise. Josh colle avec ce qu’on désire, en matière de compétition. Il se donne tous les soirs, peu importe qu’on joue le Jazz ou les Suns. Il fait sa meilleure saison au shoot cette saison, et ça démontre son éthique de travail. Il est physique et c’est un grand défenseur. On est impatient de l’avoir », conclut Jeff Peterson.