Les Suns utilisent Josh Okogie pour récupérer Nick Richards

Avec la mise au ban progressive de Jusuf Nurkic, on comprenait que les Suns allaient vouloir se mettre en quête d’un intérieur avant la « trade deadline » et ESPN nous annonce justement que Nick Richards débarque dans l’Arizona, en compagnie d’un futur deuxième tour de Draft ! En échange, les Hornets obtiennent Josh Okogie et trois futurs deuxième tour de Draft.

Nick Richards, 27 ans, joue à Charlotte depuis 2020 et il tourne cette saison à 8.9 points, 7.5 rebonds et 1.2 contre de moyenne (à 56% au tir et 68% aux lancers-francs). Appelé à devenir titulaire à Phoenix devant Mason Plumlee (et Jusuf Nurkic si celui-ci n’est pas transféré…), il dispose d’un intéressant contrat avec seulement 5 millions de dollars de salaire cette année et aussi 5 millions de dollars garantis pour la saison prochaine.

Concernant Josh Okogie, 26 ans et de moins en moins utilisé par Mike Budenholzer ces derniers temps, il affiche 6.0 points et 2.9 rebonds de moyenne sur la saison (à 49% au tir, dont 38% à 3-points). En Caroline du Nord, il aura une carte à jouer en rotation de Brandon Miller et Josh Green sur les postes 2/3.

Ce n’est sans doute pas la fin des manoeuvres pour les Suns, très décevants cette saison (19 victoires – 20 défaites) et actuellement à la 11e place de l’Ouest, et ils pourraient utiliser Jusuf Nurkic dans un autre échange…

Nick Richards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 18 4 44.4 0.0 63.6 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 2021-22 CHA 50 7 66.7 0.0 69.8 0.7 1.0 1.7 0.3 1.0 0.2 0.5 0.4 3.0 2022-23 CHA 65 19 62.9 100.0 74.9 2.3 4.1 6.4 0.6 2.4 0.2 0.9 1.1 8.2 2023-24 CHA 67 26 69.1 0.0 73.7 2.6 5.5 8.0 0.8 2.6 0.4 1.1 1.1 9.7 2024-25 CHA 21 21 56.1 0.0 67.8 2.4 5.1 7.5 1.3 2.3 0.3 1.6 1.2 8.9 Total 221 17 64.9 25.0 72.6 1.8 3.6 5.5 0.6 2.0 0.2 0.9 0.9 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.