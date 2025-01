Les inconnus Keaton Wallace et Daeqwon Plowden à la rescousse pour les Hawks

Ce n’est pas la performance de la nuit dernière dont on a le plus parlé, mais c’est peut-être la plus surprenante. Car en back-to-back, les Hawks défiaient les Bulls, à Chicago, sans cinq de leurs neuf premières rotations. Trae Young, Jalen Johnson, De’Andre Hunter, Zaccharie Risacher et Larry Nance Jr. manquaient ainsi tous à l’appel !

Pourtant, ce sont bien les hommes de Quin Snyder qui sont repartis avec la victoire (110-94) portés par les 46 points en cumulé, à 9/13 de loin, de l’improbable duo Keaton Wallace – Daeqwon Plowden.

Les deux, en « two-way contract », passent ainsi le plus clair de leur temps en G-League. Certes, le premier avait déjà disputé quelques matchs en début de saison, mais il jouait très, très peu depuis deux mois…

Un début de rêve

« J’ai l’impression de m’être prouvé à moi-même que je méritais d’être là et que j’étais capable de jouer à ce niveau » explique-t-il après avoir fini la rencontre avec 27 points à 10/18 dont 4/7 de loin, 6 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. « C’était un message à moi-même, pour me dire de continuer à me battre, que le travail paye. »

Pour le deuxième, c’était carrément son tout premier match sur les parquets NBA !

« Le sentiment est incroyable. J’ai l’impression de m’être préparé toute ma vie pour ce moment et mes coéquipiers avaient une totale confiance en moi quand je suis rentré, c’était magique. »

Son adresse aussi été magique puisqu’il finit son premier match dans la Grande Ligue avec 19 points en sortie de banc, à 7/8 au tir dont 5/6 derrière la ligne à 3-points. En face, on a pu voir Coby White et compagnie exaspérés de voir cet inconnu rentrer tous ses tirs alors qu’il n’était sans doute pas sur le « scouting report ».