Record en carrière pour un Mark Williams en grande forme

Pour s’imposer face au Jazz, les Hornets ont pu compter sur un quatuor LaMelo Ball – Brandon Miller – Miles Bridges – Mark Williams très efficace avec 103 des 117 points de l’équipe. Chacun a inscrit plus de 20 points et le dernier cité a même signé le meilleur match de sa carrière !

Le pivot de Charlotte a compilé 31 points (son nouveau record) à 12/14 au shoot et 13 rebonds. En dernier quart-temps, on l’a vu durant le temps fort de son équipe, dans un 13-3 des Hornets. Ses 15 points et 6 rebonds (dont trois offensifs) dans le dernier acte ont pesé.

« Il est dominant dans la raquette et a de l’impact sur les matches avec son physique », commente Charles Lee. « Sur les pick-and-roll, il va au cercle, il a de bonnes mains, lit bien les situations pour lui et les autres. Il trouve plusieurs façons, en marquant ou avec ses rebonds, d’avoir de l’impact en attaque près du cercle. »

Très adroit dans cette rencontre, il a réussi à dunker à neuf reprises ! « C’est grâce à mes coéquipiers. Je suis en bonne position et ils me trouvent », souligne Mark Williams. « Ce sont mes coéquipiers qui me servent. Je pose de bons écrans, je vais au cercle et on me trouve. Soit je marque, soit j’offre de bons tirs aux autres. »

Actuellement en grande forme avec 17.9 points à 67% de réussite au shoot et 11.3 rebonds de moyenne, en seulement 28 minutes, sur les sept derniers matches, le pivot, déjà titulaire depuis son retour de blessure, va sans doute avoir encore plus d’impact et de temps de jeu avec le départ de sa doublure Nick Richards, envoyé à Phoenix.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 14 21 63.2 0.0 77.6 2.6 5.6 8.3 2.1 2.2 0.5 1.2 0.9 13.0 Total 76 21 64.0 0.0 71.9 2.7 5.2 7.9 0.9 2.3 0.7 1.0 1.0 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.