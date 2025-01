Après l’explosion, Scoot Henderson espère de la constance

0, 13, 20, 3 et 39. Il ne s’agit pas du dernier tirage de l’Euromillions, mais des points de Scoot Henderson lors des cinq dernières rencontres. La nuit dernière, face aux Nets, le meneur de jeu sophomore des Blazers a ainsi battu son record au « scoring » en carrière, avec 39 points à 13/18 au tir dont 8/10 de loin.

Ça n’a pas empêché une nouvelle défaite de son équipe, mais ça a au moins été un motif de satisfaction.

« Je l’ai déjà vu prendre feu de la sorte » réagissait Chauncey Billups, qui confiait que son joueur avait réalisé un super entraînement en amont. « Je suis très heureux de l’avoir vu faire ça ce soir et d’être resté concentré durant tout le match. C’était bien de le voir transférer ce qu’il avait fait (à l’entraînement) sur le terrain. »

Ne pas réfléchir

Le 3e choix de la Draft 2023 avait la réussite avec lui, comme sur ce 3-points dans le second quart-temps où le ballon rebondissait sur l’avant du cercle, avant tout de même de glisser dans le filet.

« À ce moment-là, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu’. Je me suis tourné en me disant que la balle m’aimait bien aujourd’hui » souriait-il. « J’étais juste dans le rythme. À faire ce que je sais faire. Sans réfléchir. »

Une stratégie qu’il compte répéter pour que ce genre de performances soient plus régulières.

« Il faut être constant », concluait-il au sujet des leçons à tirer de sa prestation. « C’est l’une des principales choses que je me dis, c’est qu’il faut être constant dans ce que je fais. Dans tout ce que je fais. En dehors du terrain. Sur le terrain. Rester concentré sur ce que je fais. Être constant, et ne pas réfléchir. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 32 26 41.8 34.2 75.7 0.7 2.2 2.9 5.0 2.6 1.1 2.8 0.2 11.8 Total 94 28 39.4 33.0 79.8 0.8 2.3 3.1 5.3 3.0 0.9 3.2 0.2 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.