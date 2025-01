Franz Wagner se rapproche d’un retour

Absent des parquets depuis le 6 décembre 2024, à cause d’une déchirure au niveau du muscle oblique externe droit, au niveau de l’abdomen, Franz Wagner se rapproche du retour vers le parquet. Il est actuellement en plein travail pour retrouver sa condition physique.

Et comme il a été victime de la même blessure que son coéquipier Paolo Banchero, on peut comparer les deux situations. L’intérieur All-Star, qui a manqué 34 matches, avait mis deux semaines pour se préparer et revenir face aux Bucks le week-end dernier.

« Je me sens bien et tout va dans la bonne direction », confiait Franz Wagner après son entraînement, sans contact, mardi. « J’ai pu faire des choses sur le parquet. Mon muscle n’est plus le problème à ce stade, c’est plus une question de condition physique. Je dois m’assurer de cocher toutes les cases avant de jouer une rencontre. »

S’il suit le même rythme que Paolo Banchero, l’Allemand, absent depuis 16 matches pour l’instant, pourrait ainsi rejouer d’ici la fin du mois. Et reprendre le cours de sa saison pleinement réussie avant sa blessure, avec ses 24.4 points, 5.7 passes décisive et 5.6 rebonds de moyenne.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 26 32 46.5 32.1 88.1 0.9 4.5 5.4 5.5 2.2 1.7 2.3 0.5 23.5 Total 257 32 47.7 33.0 85.4 1.0 3.7 4.7 3.6 2.2 1.0 1.9 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.