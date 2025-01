Face aux absences, Trae Young s’est mis en mode scoreur

Comment les Hawks allaient-ils compenser les absences importantes – De’Andre Hunter, Larry Nance Jr. et Jalen Johnson – pour affronter Phoenix ? La question se pose logiquement puisque les trois joueurs pèsent quasiment 49 points de moyenne cette saison. Trae Young a eu une réponse simple : en faisant plus que d’habitude.

« Je ne peux pas demander aux autres d’en faire plus quand certains sont forfaits et ne pas le faire pour moi-même, ne pas vouloir en faire plus. J’ai donc décidé de prendre ma part », déclare le meneur de jeu des Hawks.

Le résultat ? 43 points dans le succès d’Atlanta. Ce ne fut pas parfait (13/31 au shoot, 6 ballons perdus) car Trae Young, malade, n’était pas totalement à 100%, mais c’est son record de saison. Réalisé au meilleur des moments donc, quand les Hawks avaient besoin de plus de points de sa part.

Qu’importe le nombre de passes, tant qu’il y a la victoire

« Je ne me sentais pas bien lundi, et encore ce mardi matin, mais j’ai pu me reposer en restant au lit toute la journée, donc peut-être que ça m’a aidé », raconte le All-Star, qui ajoute 5 passes et 3 interceptions.

Si c’est sa meilleure sortie de la saison au scoring, c’est par contre sa plus faible (à égalité avec un match à Charlotte le 30 novembre) à la passe. Le meilleur passeur de la ligue était loin de sa moyenne, mais les circonstances ont dicté son jeu et ses performances face aux Suns.

« Je ne vais pas faire 12 passes décisives chaque soir. Certains soirs, je vais en donner 20, puis d’autres seulement 5, et ça me va parfaitement tant qu’on gagne », conclut-il.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 36 36 40.1 33.9 87.3 0.5 2.9 3.4 12.1 1.9 1.2 4.3 0.2 22.5 Total 443 34 43.4 35.3 87.3 0.6 2.9 3.6 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.