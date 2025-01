Malik Beasley motivé par un fan de New York

Voilà ce qui s’appelle une rentrée de feu. Envoyé sur le parquet du Madison Square Garden à quatre minutes de la fin du premier quart-temps, Malik Beasley comptait, trois minutes plus tard, pas moins de… quatre paniers primés au compteur !

L’arrière des Pistons, qui avait déjà planté sept paniers primés sur le même parquet à la mi-décembre dernier, s’est par la suite montré beaucoup plus discret en manquant trois tirs en tout dans les deux quart-temps suivants.

Puis est venue l’ultime période au cours de laquelle un supporter des Knicks au premier rang n’a pas hésité à le piquer un peu. « Chapeau au fan des Knicks. Il m’a dit que j’avais marqué quatre 3-points dans le premier quart-temps et que je n’avais rien fait depuis. Je lui ai dit : ‘Regarde ça.’ », rapporte Malik Beasley (22 points à 6/8 de loin en 22 minutes) à The Athletic.

Et le fan en question a vu. Le spécialiste du tir a crucifié non pas une fois, mais deux fois les New-Yorkais dans la dernière minute avec deux paniers primés dans la même zone.

Deux énormes tirs qu’il n’a pas manqués de célébrer en pointant d’abord du doigt sans doute le spectateur, puis en dansant, prenant la pause, célébrant avec Isaiah Stewart. Puis en délivrant un baiser au public.

Adopté dès le premier jour

Un sacré show pour le deuxième shooteur à 3-points le plus prolifique en volume de la ligue cette saison, derrière Anthony Edwards. « J’ai eu la balle, j’ai rentré le 3-points, je l’ai conspué (le fan) et puis j’en ai converti un deuxième », résume-t-il. Cette séquence en dit beaucoup sur ce qu’il apporte aux Pistons. En plus de la dimension technique, « il a une énergie incomparable », qualifie Isaiah Stewart.

« On ne peut pas quantifier son énergie, l’impact qu’il a en raison de la joie qu’il affiche chaque jour pour bosser. Sa façon de rassembler les gens. Il n’y a pas d’équation, de statistiques avancées pour ça. Il m’est difficile de l’exprimer par des mots. Je sais juste qu’on est extrêmement chanceux, on y accorde une vraie valeur », loue leur coach J.B. Bickerstaff, enchanté par la confiance affichée par Cade Cunningham, pris à deux sur les deux actions, puis Tim Hardaway Jr, pour servir Malik Beasley.

Ce dernier s’est visiblement intégré très vite aux Pistons. « Dès le premier jour pour être franc. Quand Beas s’est présenté, il n’y avait pas de processus d’échauffement, pas de processus pour faire connaissance. Il était en forme immédiatement. Ses coéquipiers et nous les coachs, on essaie de lui mettre une pile dans le dos, de continuer à lui donner cette confiance, le feu vert. Mais il n’y avait aucun doute sur qui il était et ce qu’il allait apporter à l’équipe », poursuit JB Bickerstaff.

À savoir apporter une menace extérieure constante, capable d’étirer le jeu et de sanctionner les prises à deux visant le leader de l’équipe, comme il l’a fait hier soir.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 40 28 42.6 40.4 69.7 0.6 2.5 3.0 1.9 1.5 0.9 1.1 0.1 16.5 Total 536 24 42.5 38.7 78.6 0.4 2.4 2.8 1.4 1.3 0.7 0.8 0.1 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.