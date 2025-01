Le MVP de la nuit | Jalen Green, le show et le sang froid

Rarement évoqué dans la course au All-Star Game, Jalen Green a rappelé que lui aussi pouvait entrer dans la conversation des plus sérieux « guards » de l’Ouest. Dans une nouvelle confrontation face aux Grizzlies, le match des dauphins du Thunder dans la Conférence, l’arrière de Houston a livré une performance XXL pour permettre aux siens de l’emporter dans les derniers instants.

Peu sont les joueurs capables de rivaliser avec Ja Morant question vitesse balle en main et explosivité au cercle. Si le meneur de Memphis a encore offert quelques arabesques dont il a le secret au Toyota Center, Jalen Green a lui aussi fait fort. Impressionnant quand il a eu la porte d’accès au cercle entrouverte, il a mis au supplice la défense – pas toujours parfaite – des Grizzlies avec 42 points inscrits.

« C’était une super bataille, Jalen Green a fait un sacré match » a complimenté Taylor Jenkins, l’entraîneur des Grizzlies. « Il avait la réponse à toutes les défenses qu’on lui a proposées. Il a scoré de toutes les manières possibles ce soir. Il s’est lancé en première période, alors on a essayé différentes choses. On a essayé de le couper des actions, de le forcer à initier leur attaque et il a été bon dans ce registre. Et il a scoré comme il le voulait, il a mis ses 3-points et ses lancers-francs. Il faut lui tirer notre chapeau ce soir. »

Constant et décisif

Seuls cinq joueurs dans l’histoire de la NBA ont signé plus de rencontres à 40 points ou plus avant leur 23e anniversaire que Jalen Green : Trae Young (16), Luka Doncic (14), Tracy McGrady et Oscar Robertson (11), et Anthony Edwards (10). Mettre 42 points en NBA n’est, certes, plus aussi rare. Mais réussir une telle performance avec autant de réussite et de constance classe à part la performance de Jalen Green.

L’arrière des Rockets a inscrit au moins 10 points dans chacun des quatre quart-temps (11, 11, 10 et 10), symbole de son poids tout le match durant, et avec un superbe 13/18 au shoot.

« C’était clairement un des matchs les plus efficaces de ma vie en scorant autant » a admis Jalen Green après le match. « Les lancers aident aussi, quand j’ai les coups de sifflet, cela rend les choses plus faciles. »

« Qu’il marque autant avec ces pourcentages, cela a ouvert le jeu pour tout le monde » s’est réjoui Ime Udoka. « Vous avez vu ce qu’il a fait ce soir ? Il est inarrêtable sauf si je m’occupe de son cas » s’amusait Amen Thompson, qui a fait la paire avec Jalen Green, notamment en fin de match. Mais l’action la plus décisive est bien revenue à l’arrière, auteur du lay-up pour passer devant à 116-115 et 34 secondes à jouer, un panier difficile et en costaud malgré la très bonne défense de Brandon Clarke.

En dominant leur premier poursuivant au classement pour la deuxième fois en quatre jours, les Rockets s’affirment un peu plus. « Nos objectifs collectifs sont plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en début de saison » a assuré Jalen Green. « Nous sommes où nous en sommes et ce que nous avons à faire. » L’ambition des Rockets ? Vers les playoffs « et au-delà » avance désormais le « serial scoreur » du soir.