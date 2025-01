La NBA reprend lundi à Los Angeles

Après avoir reporté plusieurs matchs depuis jeudi en raison des incendies de forêt en cours dans la région de Los Angeles, la NBA a informé les Lakers et les Clippers que leurs matchs prévus au calendrier se dérouleront lundi à la Crypto.com Arena et à l’Intuit Dome. Les Lakers doivent accueillir les Spurs, tandis que les Clippers recevront le Heat.

Jeudi, la ligue avait reporté le match entre les Lakers et les Hornets à la Crypto.com Arena, puis vendredi, elle avait décidé de reporter les matchs qui opposaient les Spurs aux Lakers et les Hornets aux Clippers. Ces trois rencontres seront reprogrammées à des dates ultérieures. Même chose pour le Hawks – Rockets de samedi, reporté à cause du verglas.

Les Spurs étaient arrivés à Santa Monica tôt jeudi après avoir atterri à Los Angeles en provenance de Milwaukee. L’équipe s’est installée dans un hôtel de Santa Monica mais a décidé quelques heures plus tard de se reloger dans un hôtel du centre-ville de Los Angeles par précaution.

Après les matchs de lundi, les Lakers doivent accueillir le Heat mercredi, tandis que les Clippers recevront les Nets.