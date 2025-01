Chez les Spurs, le basket est passé au second plan

Alors que leur rencontre de samedi soir face aux Lakers a été reportée, les Spurs ne savent toujours pas si celle de lundi soir sera maintenue. Victor Wembanyama et ses coéquipiers sont à Los Angeles depuis jeudi matin pour une double rencontre face à LeBron James et ses partenaires, et les incendies les ont déjà contraints à changer d’hôtel, et à en trouver un situé à 50 kilomètres des flammes. Mais pas question de s’étendre sur ces problèmes de logistique.

« Cela semble presque ridicule de penser que ce que nous traversons n’est qu’un petit changement de calendrier » explique Mitch Johnson, le coach intérimaire des Spurs. « Toutes nos pensées, nos prières et notre énergie vont aux habitants de Los Angeles et à tout ce qui se passe ici, et les gars ont été très matures dans leur approche et leur compréhension de cela. »

Samedi matin, les Spurs se sont entraînés une heure à la Crypto.com Arena, mais clairement, les joueurs et les entraîneurs ont la tête ailleurs, d’autant que plusieurs d’entre eux sont touchés personnellement par la situation.

La famille de Chris Paul évacuée

« La situation est franchement fluide, alors qu’il se passe toujours quelque chose de nouveau » rapporte Harrison Barnes, dont l’épouse est californienne. « Nous avons été logés à Santa Monica, puis nous avons fini au centre-ville et le match a été reporté hier soir, et nous ne savons pas ce qu’il adviendra du match. On ne sait pas s’il y aura deux matchs ou un seul, ou quoi que ce soit d’autre. Mais je pense que les joueurs ont simplement pris conscience de la gravité de la situation, en essayant de voir comment ils peuvent aider et soutenir les personnes qui sont affectées par les incendies pendant qu’ils continuent à découvrir les infos. »

Pour sa part, Chris Paul a révélé sa femme et ses deux enfants avaient évacué leur maison mardi, et tous les joueurs sont auprès de lui dans ces moments compliqués. « Je sais qu’il y a quelques gars qui étaient allés chez lui, qui avaient passé du temps avec eux », rapporte Mitch Johnson. « Nous avons été très clairs avec tout le monde sur le fait que si leurs familles ou leurs proches et les gens qu’ils connaissent traversent des choses, c’est une priorité par rapport au basket-ball. Et j’espère que lorsque nous jouerons au basket, comme à l’entraînement aujourd’hui, cela pourra être un petit peu un sanctuaire pour ces gars, pour qu’ils retrouvent un peu de normalité. »