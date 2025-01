Loin du chaos de Miami, Tyler Herro s’impose comme leader

Rien de tel qu’un « road trip » à l’Ouest pour oublier le quotidien… En l’occurrence, pour le Heat, il s’agit d’oublier le lassant feuilleton Jimmy Butler, resté en Floride pour purger ses sept matches de suspension. En son absence, Miami a retrouvé son basket, et surtout la victoire avec trois succès de rang avant d’affronter les Clippers ce soir. On attendait Bam Adebayo, mais c’est vraiment Tyler Herro qui se comporte en patron.

« Il a atteint ce niveau qu’on appelle la régularité, et il répond désormais aux attentes » a expliqué Erik Spoelstra. « C’est ce que font tous les grands joueurs dans ce championnat. Les équipes font des séries, c’est la NBA, il y a des hauts et des bas, et vous voulez vous sentir à l’aise lorsque le ballon va au bon endroit. La prise de décision de Tyler face aux différents schémas que les équipes lui proposent est de plus en plus efficace. Il lit le jeu, il laisse le jeu venir à lui. Et puis, dans les moments cruciaux, il se montre à la hauteur quand nous avons vraiment besoin de lui. »

Meilleur marqueur et passeur de l’équipe cette saison, Tyler Herro est de plus en plus complet, et de plus en plus créatif en attaque. Même s’il débute les rencontres avec Terry Rozier, et que Bam Adebayo peut jouer en « point-center », c’est lui le premier « playmaker » de l’équipe en l’absence de Jimmy Butler.

Pour Tyler Herro, le Heat a ce qu’il faut pour gagner

« On adhère complètement », partage Haywood Highsmith. « Tyler se fait souvent prendre à deux, mais c’est un super créateur et un super shooteur… Tout le monde fait le bon choix et nous jouons ensemble. L’ambiance est excellente. Tout le monde est impliqué. Nous communiquons les uns avec les autres sur le terrain. Nous sommes connectés. L’alchimie de l’équipe en dehors du terrain est également étonnante. Nous le faisons tous ensemble. On se responsabilise les uns les autres. »

Pour Tyler Herro, le Heat est revenu à son identité, et au final, Jimmy Butler, ou pas, l’équipe peut s’en sortir.

« C’est ce qu’on voulait… Partir en déplacement et s’éloigner de tout ce chaos. En revenir à ce que nous sommes et à notre identité. Je pense qu’on commence à retrouver tout ça dans ce « road trip »… On le fait avec ceux qui sont là, et il y a ce qu’il faut. C’est tout ce qui compte ! » peut-il ainsi conclure.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 37 35 46.9 40.6 86.4 0.4 5.2 5.6 5.0 1.5 0.7 2.4 0.1 23.8 Total 321 32 44.4 38.8 87.1 0.4 4.6 5.0 3.8 1.4 0.7 2.2 0.2 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.