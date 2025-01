Jimmy Butler ne voudrait pas rejoindre les Bucks ou les Grizzlies

Alors que le Heat cherche à régler le transfert de Jimmy Butler au plus vite, tous les camps avancent leurs pions. Du côté de Miami, on assure qu’on est ainsi prêt à réintégrer le All-Star à la suite de ses sept matchs de suspension, si aucune offre intéressante ne se présente. Un moyen de dire qu’on n’acceptera pas n’importe quoi.

Beaucoup pensent aussi que la mise au banc de Bradley Beal serait un moyen pour les Suns de lui mettre la pression, afin qu’il abandonne sa « no-trade clause » en cas d’échange vers des clubs qui ne l’auraient pas intéressé.

Quant aux « insiders » américains, ils expliquent que le camp de Jimmy Butler tente également de jouer ses cartes, en profitant du fait que le sextuple All-Star peut tester le marché à la fin de la saison, et peut donc menacer de ne pas rempiler vers une destination qui ne l’intéresse pas. Ainsi, les Grizzlies et les Bucks auraient été informés que « Jimmy Buckets » ne souhaitait pas y rester s’il y était transféré.

Un moyen pour le basketteur de décourager Memphis et Milwaukee de monter un « trade » afin le récupérer.

Dans ces conditions, et comme le Heat ne veut pas finir avec un « mauvais contrat » à la fin des négociations, la solution la plus évoquée est un échange en triangle, Jimmy Butler rejoignant Devin Booker et Kevin Durant à Phoenix tandis que Bradley Beal irait vers une troisième équipe, Miami obtenant de son côté des tours de Draft et des jeunes ou des contrats expirants. Reste à trouver la troisième équipe en question…

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 22 31 55.2 37.5 78.8 2.3 3.2 5.5 4.7 1.0 1.2 1.2 0.4 17.6 Total 836 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.