Ja Morant avait gardé le meilleur pour la fin

S’il avait été plutôt bon dans la défaite face aux Rockets, avec 27 points, Ja Morant n’a pas réussi à enchaîner à Minnesota. Le meneur de jeu fut en souffrance avec son shoot, finissant avec un vilain 5/19, et aussi dans le jeu avec cinq ballons perdus, dont certains assez bêtement.

« Il a eu des bon tirs et a réussi à créer de bonnes choses pour nous en attaque », estime pourtant Taylor Jenkins, qui souligne aussi ses efforts en défense au fil de la rencontre.

Dans le « money time », Ja Morant va parvenir à faire la différence, avec les bons gestes au bon moment. Après avoir égalisé à 125 partout quelques secondes auparavant, il se retrouve avec le ballon dans les mains et face à un chronomètre des 24 secondes qui se termine.

Face à Anthony Edwards, il arrive tout de même à envoyer « un shoot qu’il marque habituellement, un floater », dit-il, à moins de vingt secondes du terme de la rencontre. Ça tombe dedans, le All-Star termine avec 12 points, 5 rebonds et 4 passes, et les Grizzlies s’imposent de justesse.

« On sait qu’il est fait pour ces moments-là », commente son coach. « On a la plus haute confiance en lui pour prendre les commandes à la fin d’un match. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 22 28 44.1 30.5 83.2 0.7 3.6 4.4 7.5 1.7 1.1 3.9 0.4 21.0 Total 279 32 47.0 31.7 76.1 1.0 3.8 4.8 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.