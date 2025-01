Une explosion d’Isaiah Joe pour booster ses moyennes

Les deux dernières saisons, Isaiah Joe était l’artilleur en chef du Thunder, avec 41% puis 42% de réussite à 3-points. Mais avant le match face aux Knicks de la nuit dernière, ce pourcentage avait chuté à 35% cette saison.

Son explosion au Madison Square Garden lui permet toutefois d’améliorer tout ça. Car après ses 31 points à 11/16 au tir dont 8/11 de loin, il affiche désormais un bien plus correct 37% de réussite à 3-points !

« Je crois dans la loi des moyennes » explique-t-il. « Il y a des hauts et des bas mais il ne faut jamais hésiter, rester constant dans son travail hors des matchs. Parce que ça va ensemble. Mes coéquipiers ont confiance en moi, ils me cherchent toujours donc je dois continuer d’avoir confiance en moi et de shooter. »

Un tir très lointain pour se lancer

Cette confiance, c’est ce qui lui permet d’oser prendre ce tir très lointain, en toute fin de possession, alors qu’il était donc maladroit jusque-là. Mais ce tir, en début de match, va totalement lancer sa soirée.

Intenable face à des Knicks très souvent en retard, Isaiah Joe a aussi très bien combiné avec Isaiah Hartenstein, pour également punir New York sur des coupes dans le dos de la défense. Et comme tout lui réussissait, même s’il n’obtenait pas de shoot, il pouvait transformer l’action en une passe improbable pour un tir dans le corner…

A-t-il apprécié de réaliser son meilleur match de la saison dans la Mecque du basket ?

« C’est juste agréable de voir la balle rentrer dans le cercle, peu importe où » conclut-il. « Quand je shoote, je m’attends à ce que ça rentre tout le temps donc le fait de voir la balle rentrer, ça faisait du bien ».

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 41 9 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHL 55 11 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 19 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 35 21 40.9 37.2 75.0 0.5 2.1 2.6 1.4 1.4 0.8 0.4 0.2 8.8 Total 282 16 42.4 39.2 83.3 0.3 1.6 1.9 1.0 1.1 0.5 0.5 0.2 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.