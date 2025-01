On aurait pu choisir Nikola Jokic, Domantas Sabonis ou Shai Gilgeous-Alexander comme MVP de la nuit, mais on opte finalement pour Giannis Antetokounmpo, tant le Grec s’est donné dans le combat face au Magic.

Pour venir à bout d’une équipe d’Orlando qui récupérait Paolo Banchero, le « Greek Freak » a ainsi utilisé son arme préférée, le matraquage de la peinture, pour finir avec 41 points à 19/29 au tir, 14 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 2 contres. Seul bémol : son 3/10 sur la ligne des lancers-francs…

Coup double

« C’est une superbe victoire » expliquait-il. « Et on en avait besoin. C’est une victoire qui compte double. Contre une équipe qui joue dur pendant 48 minutes, qui compte le plus de comebacks en NBA, alors qu’ils sont revenus de -22 avec six minutes à jouer il y a peu, ou un truc comme ça, ce qui est dingue. On savait qu’il fallait avoir en tête de jouer pendant 48 minutes car ça allait être un match très, très physique. Ils ont beaucoup, beaucoup de taille. »

Ça n’a pas empêché Giannis Antetokounmpo de dominer sous le cercle, face à Goga Bitadze, Jonathan Isaac ou Wendell Carter Jr. D’autant qu’il a désormais un tir à mi-distance qui garde ses adversaires sous pression.

De quoi décrocher une troisième victoire consécutive et de permettre aux Bucks (20 victoires – 16 défaites) de doubler le Magic (22 victoires – 18 défaites) pour prendre la 4e place de la conférence Est !

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 29 35 59.9 19.0 60.1 2.0 9.8 11.8 6.2 2.3 0.8 3.5 1.4 31.3 Total 821 33 54.8 28.5 69.7 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.