Josh Hart essaie de comprendre pourquoi il prend tant de techniques

Les Knicks ne sont pas une équipe qui prend beaucoup de fautes techniques. En fait, il n’y a qu’un seul « spécialiste » dans l’équipe et il s’agit de Josh Hart, déjà sanctionné six fois depuis le début de saison…

En décembre, il avait même été expulsé face aux Raptors après avoir pris deux fautes techniques dans le match, la deuxième pour avoir pesté sur le fait qu’un joueur adverse n’avait pas lui reçu de faute technique.

Alors, le couteau-suisse de New York a décidé d’aller parler à un officiel pour essayer de comprendre.

Ne pas pénaliser son équipe

« Sur certaines techniques, je n’ai même pas prononcé de gros mots donc j’ai été surpris », explique-t-il au New York Post. « Je ne vais pas dire à quel arbitre j’ai parlé, mais je lui ai demandé : ‘Est-ce que j’ai une mauvaise réputation ? Ou c’est autre chose ? D’homme à homme, dites-moi. Parce que j’essaie de travailler dessus’. »

Pour l’arbitre interrogé, le problème est que son esprit de compétition passe parfois des adversaires aux arbitres.

« Il m’a dit que non, je n’avais pas une mauvaise réputation, et que j’étais juste un incroyable compétiteur. Mais que parfois, dans l’intensité du moment, il semblait que j’étais aussi en guerre contre eux. Comme si j’avais l’impression de jouer à cinq contre huit. Et c’est vrai que c’est parfois le cas. Le problème, c’est que mes plaintes et mes fautes techniques nous font mal. On donne des points et la possession. C’est donc quelque chose dont j’essaie d’être plus conscient et sur lequel j’essaie de travailler » conclut-il.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 37 38 56.6 37.3 80.8 2.0 7.1 9.1 5.6 2.6 1.4 1.9 0.4 14.4 Total 490 30 46.9 34.6 75.4 1.2 5.5 6.7 2.9 2.3 1.0 1.3 0.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.