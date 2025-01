ESPN, FOX et Warner Bros. ne lanceront pas leur plateforme commune de streaming

Alors que Google, Amazon, Netflix et Apple ont commencé à investir le marché sportif des droits de diffusion, les « historiques » du secteur avaient annoncé s’associer pour y répondre aux Etats-Unis.

Ainsi, ESPN, FOX et Warner Bros. Discovery, jusqu’à présent concurrents et qui totalisent 15 chaînes de télévision et les droits de diffusion des quatre grands sports US (NFL, NBA, NHL et MLB) avaient annoncé la création d’une plateforme commune de streaming, baptisée « Venu Sports » !

Alors que le marché de l’attention est en pleine évolution, c’était un changement majeur de stratégie, notamment pour ESPN, qui ne diffusait pas les évènements sportifs majeurs sur son propre service de streaming, ESPN+, afin de ne pas rentrer en concurrence avec ses chaînes de télévision.

Une violation des lois antitrust ?

Ce service, qui ne devait être accessible qu’aux États-Unis, promettait de pouvoir suivre la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, la WNBA, le NASCAR, les sports universitaires ainsi que la « March Madness » mais également les compétitions de golf, de tennis ou encore la Coupe du monde de football.

Sauf que le projet, critiqué par des élus dans le cadre des lois antitrust des Etats-Unis, ne verra finalement jamais le jour, les trois groupes annonçant ne pas le lancer…

« Après mûre réflexion, nous avons collectivement décidé de mettre fin à la coentreprise Venu Sports et de ne pas lancer le service de streaming » explique-t-ils dans un communiqué conjoint. « Dans un marché en constante évolution, nous avons décidé qu’il était préférable de répondre aux demandes changeantes des amateurs de sport en nous concentrant sur les produits et les canaux de distribution existants. »

Pour les fans de sport américain, ce n’est pas une bonne nouvelle car l’offre de diffusion sera de plus en plus morcelée. Par contre, pour la NBA, qui a toujours profité de la concurrence entre les grands groupes télévisuels pour faire monter les prix de ses contrats TV, ce lancement avorté est plutôt une bonne nouvelle.