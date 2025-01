Jaden Hardy, une étincelle bienvenue chez les Mavs

« Mon gars J-Hardy termine avec 25 points ! C’est la première chose que je regarde », lâche, en débarquant avec énergie en conférence de presse, Dereck Lively II, interrogé sur la feuille de stats. Face aux Blazers, son coéquipier Jaden Hardy a signé son meilleur match de l’année avec 25 points (10/18 aux tirs dont 5/9 de loin).

Une prestation nécessaire pour des Texans, encore privés de Luka Doncic et Kyrie Irving, et avec un Klay Thompson à côté de son basket (3 points à 1/6), longtemps à la peine face aux Blazers, avec un solide final.

« J’essaie de tirer avantage de l’opportunité qui m’est offerte, d’être un bon coéquipier, d’apporter de l’énergie, je crois que cela seul peut changer le jeu », note l’intéressé, en parlant des nombreuses absences qui lui permettent de voir son temps de jeu, et donc sa production, augmenter.

En amont de cette rencontre, il tournait déjà à 14.5 points de moyenne (55% aux tirs) sur ses quatre dernières sorties. On lui fait alors remarquer qu’il est l’un des joueurs les plus adroits à 3-points ces dernières semaines.

L’enjeu de la qualité des tirs

« Sérieux… Je ne savais pas ! J’essaie vraiment de m’en tenir à ce que je fais, mon travail, les heures supplémentaires au gymnase tard le soir et m’y tenir. Et ne pas me laisser affecter par un mauvais match, passer au suivant, rester dedans quand j’y suis et laisser le rythme venir à moi », assure Jaden Hardy.

« Il commence à prendre son rythme de croisière. On peut le voir en attaque, et en défense, il se bat et donne ce qu’on lui demande. Ce soir était un gros match pour lui, en étant capable de trouver les autres quand le ballon passait par la raquette. Il commence à être à l’aise dans cette situation », complète son coach Jason Kidd.

Ce dernier s’attarde ensuite sur la qualité des tirs obtenus par son arrière de 22 ans. « On sait tous qu’il peut marquer, mais est-ce qu’il peut obtenir d’autres tirs ? C’est ce qu’il a fait pour nous ce soir. Plus il joue des minutes, plus il devient à l’aise dans ce qu’on lui demande. On a besoin de ça en ce moment avec tout le monde sur la touche », poursuit le coach.

Qu’entend-t-il par « d’autres tirs » ? « On en a parlé, il ne devrait pas y avoir de tirs contestés, si la balle circule et qu’on joue les uns pour les autres. Si on crée pour les autres, on peut créer cet avantage et il en tire pleinement profit en étant capable de shooter à 3-points sans contestation, ou une contestation tardive. Ce soir, il a rentré de gros tirs pour nous quand notre attaque était à la peine », félicite encore Jason Kidd pour finir.

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DAL 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.1 8.8 2023-24 DAL 73 14 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 0.8 0.1 7.3 2024-25 DAL 29 15 43.0 37.9 75.7 0.2 1.4 1.6 1.3 1.6 0.6 1.4 0.2 7.6 Total 150 14 42.2 37.9 79.2 0.2 1.5 1.8 1.4 1.3 0.4 1.0 0.1 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.