Pour booster les audiences, Draymond Green remercie les arbitres de laisser les joueurs s’embrouiller

Cette nuit, Draymond Green retrouvait son Michigan natal, et sa très bonne prestation a été marquée par un début d’embrouille au début du 4e quart-temps avec le rookie Ron Holland. Au départ, il y a une manchette involontaire de l’ailier des Pistons sur le visage de l’intérieur des Warriors au rebond, et les deux s’expliquent ensuite. Le ton monte, le rookie toise son aîné, et leurs coéquipiers et les arbitres viennent se mêler à leur accrochage avant que ça ne dégénère.

On entend des coups de sifflet, et pourtant, ni Draymond Green, ni Ron Holland ne seront sanctionnés. De quoi satisfaire le vétéran, qui remercie les arbitres ! « C’était incroyable et magnifique ! Quelqu’un a pris une technique là-dessus ? » lance-t-il aux journalistes dans le vestiaire. Deux confrères lui répondent que Dennis Schroder et Isaiah Stewart se sont accrochés pendant qu’il s’invectivait avec Ron Holland.

Des joueurs transformés en robots

« Ah oui, c’est vrai, ils se sont chauffés… Mais c’est ce que les gens veulent voir ! » poursuit-il. « C’est ce genre de choses qu’ils veulent voir. La double technique intervient à part, après les faits, et j’ai trouvé que les arbitres avaient très bien géré la situation. Ils ont laissé les joueurs jouer, ils ont laissé les gars s’expliquer. Ils interviennent pour les séparer, mais ils laissent jouer ».

Draymond Green insiste : c’est ce que les gens veulent voir. « C’était beau ! Le basket doit être intéressant. En ce moment, on joue dans un championnat où on nous transforme en robots. On ne voit plus ce genre de choses, et ensuite, les gens s’étonnent que les audiences soient en baisse. Il n’y a pas de secret ! »