Karl-Anthony Towns en soutien de Tom Thibodeau sur sa gestion des temps de jeu

Les Knicks sont bien installés à la 3e place de la conférence Est, avec 25 victoires pour 13 défaites, mais il aura suffi d’une série de trois défaites pour afficher à quel point l’équipe dépendait de son cinq majeur.

Sans surprise quand on regarde les temps de jeu de Mikal Bridges, Josh Hart ou encore OG Anunoby, New York est l’équipe qui utilise le plus ses titulaires depuis le début de la saison (1 378 minutes en 38 matchs) et donc logiquement qui utilise le moins ses remplaçants (451 minutes).

De retour pour les Knicks face aux Raptors, Karl-Anthony Towns a tenu à défendre son coach face aux critiques qui s’abattent (de nouveau) sur lui pour sa façon d’utiliser ses joueurs.

« Dites ce que vous voulez de Thibs, il fait le travail »

« J’ai l’impression que vous lui faites des reproches tout le temps » répond-il à la presse. « Peu importe où il est. Mais vous continuez à parler de lui et cela signifie qu’il continue à avoir un travail et que tout le monde le respecte et sait ce qu’il peut faire pour une équipe. Il l’a fait à Chicago, il l’a fait à Boston, il l’a fait avec nous à Minny. Et il le fait ici. Même avant que je n’arrive. Alors dites ce que vous voulez de Thibs, il fait le travail ».

Certes, les Knicks sont plutôt bien placés. Le problème, et c’est l’inquiétude des fans, c’est que cette surutilisation des titulaires multiplie les risques en amont des playoffs. La franchise de « Big Apple » arrivera-t-elle encore sur les rotules en postseason ? Alors que la moindre blessure dans le cinq peut tout faire dérailler ?

Avec les arrivées de Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges durant l’intersaison, les Knicks ont densifié leur cinq majeur… mais aussi affaibli leur banc. C’est un choix à double tranchant, surtout avec un Tom Thibodeau à la manœuvre, le coach n’ayant vraiment confiance qu’en ses hommes de base.