Anta Sports : Kyrie Irving recrute Derrick Jones Jr, Caris LeVert et Daniel Gafford

Anta Sports et son directeur de la création Kyrie Irving ont annoncé les signatures de trois nouveaux joueurs pour représenter la marque en NBA et la sortie d’un nouveau modèle ! Le meneur des Mavs a pioché parmi deux de ses anciens coéquipiers : le sixième homme des Cavs Caris LeVert, avec lequel il a joué aux Nets, et Derrick Jones Jr, qui jouait à Dallas la saison dernière avant de rejoindre les Clippers cet été. Le troisième joueur est le pivot Daniel Gafford, avec lequel il évolue cette saison au sein de la franchise texane.

Anta Sports a ainsi misé sur trois profils différents, entre puissance et explosivité, le tout assorti d’une bonne dose de talent. Et donc trois joueurs que Kyrie Irving a eu l’opportunité de côtoyer.

« Ces gars sont mes frères, des joueurs avec qui j’ai partagé mon parcours. Ensemble, nous souhaitons inspirer l’avenir du basket et créer un héritage qui résonne à l’échelle mondiale », a déclaré Kyrie Irving.

Pour accompagner ces trois signatures, Anta Sports a également lancé un tout nouveau modèle mis à disposition de ses trois nouvelles recrues. Baptisée « Anta Kai 1 Team » et vendue à un prix plus abordable (100 dollars), la paire est également destinée a un public jeune et s’est déjà dévoilée en quatre coloris, noir, blanc, rouge et orange.

« Nous avons passé d’innombrables heures à étudier les joueurs AAU et de streetball pour créer une chaussure qui puisse répondre à leurs besoins tout en reflétant mon histoire et mon style. La KAI 1 Team n’est pas seulement pour moi, elle est destinée au joueur de tous les jours qui aspire à créer sa propre histoire », a ajouté Kyrie Irving.