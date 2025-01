JJ Redick n’a rien compris à la défense de ses Lakers

Alors qu’ils étaient dans une bonne période, les Lakers ont mal vécu leur « road trip » texan. Dépassés par l’énergie des jeunes Rockets, ils sont aussi tombés face à des Mavericks pourtant privés de Luka Doncic et Kyrie Irving.

C’est défensivement que les « Purple & Gold » ont craqué, et JJ Redick avoue que son équipe a fait n’importe quoi…

« Notre défense de base n’était tout simplement pas bonne », explique ainsi le coach. « Le joueur en bas de la défense n’était simplement pas là. Et quand il était là, la rotation côté faible n’était pas là. »

Découpés

Dallas n’a pourtant rien fait d’incroyable, mais les simples coupes de Maxi Kleber, côté faible, ont totalement perturbé les Lakers, qui se faisaient aspirer… en laissant des tirs ouverts à Jaden Hardy et compagnie.

« Je n’ai pas compris nos rotations » continue JJ Redick. « Je ne nous ai pas vu mettre en place ce qu’on voulait. Je n’ai pas encore revu les séquences mais, en live et après avoir parlé à mes assistants qui les ont vues, on n’avait pas l’air de savoir quoi faire face aux positionnements et aux rotations. Je n’avais encore jamais vu ça. »

Les coupes de Maxi Kleber avaient justement pour but de perturber la défense de Los Angeles, et notamment la zone mise en place, mais ces simples mouvements n’auraient pas dû générer autant de tirs ouverts.

« Il y a deux choses à faire dans ce genre de situations. Soit rester collé à l’adversaire… soit flotter et empêcher les coupes. Mais on n’a fait ni l’un ni l’autre. Encore une fois, je n’avais vu ça » conclut JJ Redick, dont l’équipe redescend à la 6e place de la conférence Ouest, avec 20 victoires pour 16 défaites, à égalité avec les Clippers.