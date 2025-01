Amen Thompson, le nouveau « trampoline humain »

Il y a quelques années, Shannon Brown avait été surnommé le « trampoline humain » puisqu’il passait son temps avec la tête au cercle, pour dunker ou contrer.

Aujourd’hui, ce sont les jumeaux Thompson qui en mettent plein la vue par leurs qualités athlétiques. Notamment Amen Thompson qui se révèle comme ailier-fort en l’absence de Jabari Smith.

Cette nuit, face aux Wizards, il signe l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 20 points, 15 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Le tout à 7 sur 8 aux tirs et 6 sur 6 aux lancers-francs, sans perdre le moindre ballon. À un tir près, c’était le match parfait, et donc ses qualités de « jumper » ont fait la différence. Son dunk énorme, au début du deuxième quart-temps, a eu l’effet d’un déclic sur tout le groupe.

« Je lui ai juste dit de se mettre sur la rampe de lancement » raconte Fred VanVleet. « Il a un trampoline quand il est sous le cercle, que la plupart des autres joueurs n’ont pas. On peut le voir avec ses appuis, sa manière de s’écarter et simplement avec son timing. C’est plaisant à voir. La plupart du temps, je suis à peine à la moitié du terrain, et je vois ça depuis l’autre bout du terrain quand il s’envole. »

Des fourmis dans les jambes

La veille, c’est Steven Adams qui s’était enflammé pour son jeune coéquipier. « Il est unique en son genre ! », avait lâché l’ancien pivot du Thunder. « Je n’ai jamais joué avec quelqu’un comme lui. Sa vitesse est incroyable. Son deuxième saut est si rapide lorsqu’il décolle, c’est fou. Je n’ai jamais vu ce type de qualités athlétiques ».

De quoi se faire pardonner son absence de six jours après sa suspension pour sa prise de catch sur Tyler Herro.

« Six jours, c’est beaucoup, et c’est bien de revenir après avoir regardé tous les matches » avait-il expliqué après la rencontre face aux Lakers. « Ma présence donne un joueur supplémentaire pour accélérer sur transition, aider en défense… C’est un plus, et je suis bien sûr concentré sur le rebond car on manquait un peu de taille. On a besoin de secondes chances, et c’est comme ça qu’on joue. »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 34 29 56.7 24.4 69.5 2.6 5.0 7.6 2.3 2.3 1.1 1.9 1.0 12.5 Total 96 25 54.8 18.4 68.9 2.5 4.5 6.9 2.5 2.3 1.2 1.6 0.8 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.