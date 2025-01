Même en NBA, les qualités athlétiques des jumeaux Thompson semblent surnaturelles

« Amen Thompson nous a tués ce soir, que ce soit sur jeu rapide, dans ses coupes ou au rebond offensif. Je pense que tous les joueurs NBA sont dans le Top 1% de la population générale (en termes de qualités athlétiques) mais lui, il est dans le Top 1% des joueurs NBA ».

JJ Redick a plutôt bien résumé l’impression laissée par Amen Thompson après ses 23 points et 16 rebonds face à ses Lakers. L’explosivité et la vitesse du sophomore des Rockets tranchent ainsi avec ses adversaires et même ses coéquipiers, alors qu’il s’agit pourtant d’autres athlètes professionnels !

Comme sur cette séquence où il semble en vitesse accélérée pour rattraper « Bub » Carrington sur le repli…

Des athlètes à l’état pur

Même LeBron James, qui a pourtant vu passer quelques athlètes depuis deux décennies, doit se frotter les yeux.

« Cade Cunningham l’a parfaitement décrit : ils (les jumeux Thompson) sont différents » explique le « King ». « Ils ne sont pas comme nous autres. J’ai pourtant affronté pas mal de gars durant ma carrière, mais ces deux-là, mon Dieu, ce sont juste des athlètes à l’état pur. Ils adorent le jeu et on adore voir ça. »

Steven Adams, coéquipier d’Amen Thompson à Houston, est lui aussi soufflé.

« Il est unique, je n’ai jamais joué avec quelqu’un comme ça. Sa vitesse est incroyable et son deuxième saut est si rapide que ça en est dingue. Je n’avais jamais vu ce genre de qualités athlétiques, pour être honnête » assure le pivot, qui a pourtant joué avec quelques phénomènes, comme Russell Westbrook ou encore Ja Morant.