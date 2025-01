Libéré par les Raptors, Bruno Fernando va-t-il rejoindre le Fenerbahce ?

Les Raptors devaient faire un choix au sujet de Bruno Fernando, dont le contrat pour cette saison devenait totalement garanti le 10 janvier. Et selon la presse canadienne, ils vont libérer le pivot…

Apparu à 17 reprises cette saison avec Toronto, et même deux fois titulaire, il n’était néanmoins quasiment plus utilisé par Darko Rajakovic, compilant seulement 3.4 points et 3.0 rebonds de moyenne en 9 minutes. Reste à voir désormais si le 34e choix de la Draft 2019 peut rebondir en NBA ou s’il préfèrera tenter sa chance en Europe.

À 26 ans, le pivot angolais a peut-être envie de jouer, alors qu’il n’a eu que des miettes de temps de jeu chez les Hawks, les Rockets, les Celtics ou donc les Raptors.

Et cela fait plusieurs jours que des rumeurs évoquent un accord officieux entre Bruno Fernando et le Fenerbahce, afin que l’intérieur rejoigne le club turc, dirigé par Sarunas Jasikevicius.

Bruno Fernando Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 56 13 51.8 13.5 56.9 1.2 2.3 3.5 0.9 1.9 0.3 0.8 0.3 4.3 2020-21 ATL 33 7 40.9 0.0 68.2 0.5 1.9 2.4 0.3 0.7 0.1 0.6 0.1 1.5 2021-22 * All Teams 30 5 65.5 50.0 62.5 0.6 1.2 1.8 0.2 0.8 0.0 0.5 0.4 2.9 2021-22 * BOS 20 3 50.0 100.0 80.0 0.3 0.4 0.8 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.9 2021-22 * HOU 10 9 70.7 0.0 57.9 1.1 2.9 4.0 0.3 1.8 0.1 0.9 0.8 6.9 2022-23 * All Teams 39 10 52.7 0.0 70.0 1.4 2.1 3.5 0.8 1.9 0.2 0.6 0.9 3.9 2022-23 * HOU 31 12 51.6 0.0 68.2 1.5 2.4 3.9 1.0 2.2 0.2 0.6 1.0 4.1 2022-23 * ATL 8 5 57.9 0.0 83.3 0.8 1.1 1.9 0.1 0.8 0.0 0.6 0.4 3.4 2023-24 ATL 45 15 58.3 0.0 66.7 1.3 3.0 4.3 1.0 2.4 0.6 1.0 0.6 6.3 2024-25 TOR 17 9 53.1 0.0 75.0 1.2 1.8 3.0 1.1 1.6 0.2 0.8 0.5 3.4 Total 220 11 54.3 12.2 65.3 1.1 2.2 3.2 0.7 1.6 0.3 0.7 0.5 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.