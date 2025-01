Kyrie Irving et Stephen Curry ont encore cassé des chevilles en 2024

La NBA a ainsi publié quelques rétrospectives de l’année 2024 et après les 100 plus belles actions de 2024 et les 10 plus belles passes, on s’attarde cette fois sur les 10 plus beaux « cassages de chevilles » de l’année civile écoulée.

Évidemment, on retrouve pas mal Kyrie Irving et Stephen Curry mais on apprécie aussi beaucoup le dribble de Miles McBride pour faire plier les genoux d’Evan Mobley…

Et pour ceux qui apprécient particulièrement les « handles », la NBA propose même un Top 25 de l’année 2024.