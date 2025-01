Les Celtics étouffés à OKC : 27 points en deuxième mi-temps !

Servi en tête de raquette, Jaylen Brown a d’abord pensé pouvoir utiliser son avantage physique sur Kenrich Williams pour l’enfoncer au niveau de la ligne des lancers-francs. Mais une fois dos au panier, l’ailier des Celtics n’a pas vu le piège se refermer : Aaron Wiggins est venu en aide.

La prise à deux a si bien fonctionné que les Celtics ont failli perdre le ballon, avant de le récupérer près de leur propre panier. La possession n’ayant pas changé de camp, le même Brown a hérité d’un tir impossible derrière l’arc, contesté. Brown manquait la cible, comme Derrick White, Al Horford et Kristaps Porzingis avant lui à la même distance.

Quelques secondes plus tard, quasiment la même séquence se jouait, avec les mêmes acteurs impliqués : cette fois, Brown perdait le cuir et Cason Wallace pouvait finir en contre-attaque.

Cette séquence à l’entame du quatrième quart-temps du choc d’hier illustre bien l’enfer vécu par les Celtics en seconde période. Après 65 points inscrits en première mi-temps, les visiteurs ont connu un sévère crash offensif : 15 points dans le troisième, puis 12 dans le dernier. 27 points en 24 minutes donc, et 92 points au total, leur plus faible total de l’année.

Un cran au-dessus sur le plan physique

L’explication mise en avant par le Thunder ? La dimension physique, « complètement différente en deuxième mi-temps », qualifie Mark Daigneault. « On devait être un peu plus physiques comparé à la première mi-temps. On a joué un peu ‘small ball’, ça a aidé. Ils étaient un peu trop à l’aise en première période. On a retourné l’énergie en seconde », développe Lu Dort.

Ce dernier s’est notamment chargé du cas Jaylen Brown. Après une première période de feu avec 21 points à 8/12 aux tirs, celui-ci a terminé la seconde avec 0/7 aux tirs et pas un point de plus au compteur. Jrue Holiday, Sam Hauser, Payton Pritchard et lui ont combiné un terrifiant 0/19 aux tirs en deuxième mi-temps…

« Ils ont eu beaucoup de choses faciles près du cercle en première période, ils avaient clairement de la taille. On a réagi par rapport au ‘switching’, on a plus été au contact, on les a poussés à prendre des tirs plus compliqués », énumère Shai Gilgeous-Alexander, auteur d’un énorme contre sur Jayson Tatum dans le quatrième quart-temps avant d’envoyer Isaiah Hartenstein au « alley-oop ».

« On changeait beaucoup en défense à cause de (Kristaps) Porzingis, et ces changements étaient bâclés en première mi-temps, plus serrés en seconde. Il n’y avait pas de pression sur la balle, sur les transmissions. En seconde période, plus de pression sur la balle, les transmissions », résume Mark Daigneault, en comparant ce changement de registre à celui appliqué face aux Wolves, fin décembre.

Manque de spacing ?

Le coach ajoute : « Ce n’est pas schématique ou quelque chose de compliqué. C’est défendre avec une belle intensité et être ce que nous sommes, qui nous devons être. »

Les Celtics, eux, n’ont pas pu être eux-mêmes, même s’ils ont cherché à se réfugier dans leur arme principale – le tir à 3-points – mais en vain : 9/46, soit 19.6%, leur plus faible taux de la saison.

Joe Mazzulla met en avant les 17 points sur ballons perdus en seconde période obtenus par leurs adversaires. Un ratio qu’il met sur le compte de la faiblesse sur le plan physique, mais également un « mauvais spacing » et des manquements sur les écrans posés.

« C’est juste quelque chose qu’on doit appliquer à chaque possession. On doit se battre pour obtenir un bon spacing à chaque possession. Les différents duels et les différentes couvertures peuvent parfois tout gâcher », reconnaît le coach, quand Jaylen Brown voit « un manque de sang-froid. Voir le jeu, voir comment le match est sifflé, voir les ajustements et être capables de s’ajuster plus rapidement. En première mi-temps, on a obtenu des lancers-francs, on a eu ce qu’on voulait. »

L’ailier, dont l’équipe a obtenu deux fois plus de lancers qu’OKC (24 à 13), ajoute : « Puis, en deuxième mi-temps, on n’a pas été sur la ligne, ils n’ont pas sifflé les contacts. Ils ont augmenté le niveau de pression et les coups de sifflet n’étaient pas de notre côté. Ce n’est pas grave. On doit être capables de s’adapter plus rapidement et si on le fait, on doit être capables d’avoir notre spacing. »