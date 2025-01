Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander envoie message sur message

Joueur de la semaine, puis Joueur du mois, Shai Gilgeous-Alexander a trouvé son rythme de croisière depuis quelques semaines, et jamais l’arrière du Thunder n’est apparu aussi complet dans le jeu, mais aussi leader dans l’attitude. Face aux Celtics, il a imposé son rythme en attaque, toujours avec sa fausse nonchalance, mais aussi en défense où son envergure lui permet de dévier des passes, d’intercepter et même de contrer. Jayson Tatum peut en témoigner… puisqu’il s’est fait bâcher sur la planche.

À l’arrivée, une victoire aussi renversante qu’impressionnante du Thunder avec un « SGA » à son meilleur niveau : 33 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres. À 11 sur 23 aux tirs, dont 3 sur 6 à 3-points. En face, il y avait tout de même Jrue Holiday et Derrick White, la meilleure paire défensives d’arrières de la NBA.

>> La course au MVP : Shai Gilgeous-Alexander arrive à maturité

« Par dessus tout, j’aime la compétition… C’est ça qui me motive. J’aime jouer contre les meilleurs pour voir où je me situe, pour savoir à quel point je suis vraiment bon, et c’est tout ce qui compte » explique-t-il. « Boston a accompli des choses auxquelles nous rêvons, et il n’y a aucun moyen d’y parvenir sans jouer contre des équipes comme ça et se mesurer à elles. C’est pour ça que je me lève le matin. C’est pour ça que je joue au basket, et c’est ce que représentait ce soir ».

En limitant les Celtics à 27 points en deuxième mi-temps, le Thunder a clairement envoyé un message. Même sans Alex Caruso, ni Chet Holmgren, cette équipe est une vraie machine à gagner, et elle possède le leader pour la mener jusqu’au sommet. Et pas uniquement en saison régulière, et le Canadien insiste sur ça.

« Peu importe qui est en face, même si ça ajoute évidemment de la motivation… Mais au final, on a l’opportunité de se mesurer, de progresser et de voir où on en est collectivement, » conclut Shai Gilgeous-Alexander. « C’est ce que cette saison nous offre comme opportunité. C’est comme ça qu’on la perçoit. »