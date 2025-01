Ça a encore chauffé entre Draymond Green et Zach Edey

Troisième affrontement de la saison entre les Warriors et les Grizzlies, et troisième accrochage entre le vétéran Draymond Green et le rookie Zach Edey.

En novembre, l’intérieur de Golden State avait ainsi été rattrapé par la patrouille après avoir bloqué le pied du pivot de Memphis, qui partait en contre-attaque. Une faute qui avait beaucoup agacé Taylor Jenkins, le coach du Tennessee, déclenchant dans la foulée une réaction épidermique du meilleur défenseur de l’année 2017.

Il y a quelques jours, pour leur deuxième duel, les deux hommes s’étaient encore chauffés en remontant le terrain.

Et pour leur troisième rencontre, ça a une nouvelle fois chauffé entre les deux hommes, après une lutte au rebond et une grosse faute de Draymond Green sur son jeune adversaire.

« Il joue en NBA »

« Je n’ai pas aimé (la faute) » expliquait Zach Edey alors que les arbitres sifflaient finalement une faute flagrant I à Draymond Green. « Je n’aime pas quand on m’attrape et qu’on me touche. Qu’il me lâche simplement. »

Comme souvent, l’intérieur des Warriors assurait de son côté être uniquement victime de sa réputation.

« Non, mais c’est Draymond Green » répondait-il sur le fait de savoir si sa faute était une flagrante de type I, soit un contact « non nécessaire ». « C’est la seule raison pour laquelle il s’agit d’une faute flagrante. »

Et que pense-t-il de Zach Edey ? « Il joue en NBA » se contente de répondre le Warrior. Et ses qualités techniques ? « Il joue en NBA. » Pense-t-il que le pivot adverse est un bon joueur ? « Il joue en NBA. » Prochain et dernier rendez-vous de la saison, tout du moins en saison régulière, le 1er avril…