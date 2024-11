Draymond Green tire à boulets rouges sur Taylor Jenkins

Zach Edey manquait à l’appel cette nuit dans la défaite des Grizzlies face aux Nuggets, et il devrait être absent plusieurs semaines. Heureusement pour Draymond Green, ce n’est pas à cause de sa faute sur le pivot de Memphis, puisque ce dernier s’est blessé au match suivant en retombant sur le pied de Dario Saric.

La faute de Draymond Green a beaucoup fait parler car l’intérieur des Warriors avait bloqué le pied du géant rookie alors qu’il partait en contre-attaque. D’abord sifflée comme une simple antisportive, elle avait été requalifiée ensuite en Flagrant I, ce que l’intérieur des Warriors n’a pas vraiment apprécié. L’intéressé a profité de son podcast avec Baron Davis pour s’en expliquer.

« Tu sais qui n’a pas vu la Flagrant 1 ? La NBA. Qui d’autre ne l’a pas vu ? Les arbitres. Première chose, si un joueur se retrouve très proche de moi au sol, Draymond Green, l’action va être revue. Il n’y a aucun doute là-dessus. Si une action est infiniment proche d’une Flagrant, les arbitres vont aller voir la vidéo. Ils n’y sont même pas allés, c’est dire si c’était insignifiant », a lancé Draymond Green, qui s’est par ailleurs fait exclure en fin de match pour deux fautes techniques ce soir-là.

La rivalité Warriors – Grizzlies est relancée

Le joueur des Warriors en a remis en couche en taillant Taylor Jenkins et Zach Edey pour leurs sorties après la rencontre. Le pivot des Grizzlies avait notamment déclaré que cette action n’était « pas une action de basket », imité par son coach, qui avait rappelé le « code » évoqué par Steve Kerr lors de la blessure de Gary Payton II…

« Et là, tu as Taylor Jenkins, qui est un tendre, qui sort devant les médias. À un moment, il faut se rappeler qu’on l’a battu en playoffs parce qu’il se laissait déborder par ses émotions et que son équipe l’a suivi là-dessus et qu’elle s’est effondrée », a-t-il ajouté, faisant référence à la demi-finale de conférence 2022 remportée 4-2 par Golden State. « Ils n’arrivaient pas à gérer leurs émotions parce que leur coach n’arrivait pas à gérer les siennes. Ce n’est que le 11e match de la saison, et tu vas dans les médias pour pleurer sur une faute sur ton rookie de 2m24. Regarde ce que tu viens d’apprendre à ton rookie : comment être trop sensible et aller parler aux médias pour une faute. On est de grands garçons, tu ne vas pas te plaindre aux médias pour une faute. Ce que tu dois plutôt lui apprendre, c’est comment encaisser une grosse faute. Là, tu apprends à un pivot de 2m24 comment te faire manger par Draymond Green (…). C’est dur de gagner avec un coach qui va aller pleurer pour une faute sur un pivot de 2m24 qui l’a juste fait tomber. De l’autre côté, il y a un coach qui a tout gagné et qui encourage ça, le combat ».

Victime de sa réputation ?

Draymond Green s’estime donc toujours victime de sa mauvaise réputation, mais cette nouvelle sortie ne risque pas d’améliorer sa réputation auprès des adversaires, ou de ceux chargés d’évaluer les fautes…

« Comme on le savait déjà, la NBA répond en fonction de ce que les gens pensent et ils ont donc requalifié ça comme une faute Flagrant. Car c’est de Draymond Green dont on parle. C’est de moi. Si ça avait été une Flagrant, ça aurait été sifflé direct. Et même si c’est une Flagrant 1, ça aurait été sifflé comme une Flagrant II. Et ensuite, tu as des Stephen A. Smith qui disent que beaucoup de gens pensent que je devrais être suspendu, et c’est faux. Parce que si c’était le cas, devinez quoi ? Draymond serait suspendu direct. Alors arrêtez ça. On le sait, Draymond Green attire le buzz, on le sait tous ».

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 13 28 44.6 46.7 69.7 0.8 5.0 5.8 5.5 3.4 1.1 2.1 1.1 9.1 Total 826 29 45.2 32.3 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.