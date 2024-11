Draymond Green rattrapé par la patrouille

Chassez le naturel… Il y a un an presque jour pour jour, Draymond Green ajoutait un nouvel écart de conduite à sa grosse collection après avoir étranglé Rudy Gobert, lui valant une suspension de cinq matchs. Un mois plus tard, c’est un coup au visage de Jusuf Nurkic qui avait contraint la NBA à le suspendre jusqu’à nouvel ordre. L’intérieur des Warriors a ensuite assuré qu’il avait changé, une ligne de conduite qu’il a tout de même bien du mal à tenir.

Souvent sur le fil du rasoir, il s’est à nouveau « illustré » vendredi soir dans la victoire des Warriors face aux Grizzlies, au milieu du troisième quart-temps.

Après avoir chuté en voulant déborder Jaren Jackson Jr, Draymond Green a subtilement retenu le pied du pivot Zach Edey, qui s’est effondré à son tour. Une faute antisportive avait été sifflée et l’action n’avait pas été revue en direct. A posteriori, la NBA vient donc de requalifier la faute en Flagrant 1, puisque le contact « non nécessaire » aurait pu entraîner une blessure chez le rookie, qui a diy après le match que le geste n’avait rien d’une action basket.

Les plaintes de Taylor Jenkins

Taylor Jenkins s’était également plaint après la rencontre, déplorant que l’action n’ait pas été revue.

« Dans l’ensemble, je trouve qu’il a été très bon », a-t-il d’abord confié au sujet de Zach Edey (14 points, 9 rebonds). « Il y a eu une action très décevante, alors qu’on s’apprêtait à lancer une contre-attaque. Il a essayé de sortir fort et Draymond lui attrape la jambe et le tire à terre, et ça n’est pas revu. Je sais qu’il y a un code dans la ligue (une référence à une déclaration de Steve Kerr lors des playoffs 2022 face à Memphis), et je ne comprends pas comment ça ne peut pas être revu. C’est très décevant ».

Justice a donc été rendue à Zach Edey. De son côté, c’est seulement la première faute flagrante de Draymond Green cette saison. Il avait en revanche été exclu en fin de quatrième quart-temps pour deux fautes techniques, agrémentant sa sortie de quelques mots doux à destination des arbitres avant de quitter le parquet.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 12 28 44.7 45.2 71.0 0.8 4.8 5.5 5.3 3.4 1.1 1.8 1.1 9.1 Total 825 29 45.2 32.2 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.