Draymond Green frappe Jusuf Nurkic au visage !

Pour la troisième fois de la saison, Draymond Green est expulsé ! Cette fois, c’est pour une faute Flagrante II, l’équivalent d’une disqualifiante, et c’est amplement mérité puisque l’intérieur des Warriors a collé une vilaine droite à Jusuf Nurkic, au début du 3e quart-temps de la rencontre entre les Suns et les Warriors. Après la défaite de Golden State, Green a assuré que le geste était involontaire, et il a expliqué qu’il essayait de se dégager…

15 matches, 3 expulsions !

Mais une fois de plus, rien ne justifiait un tel geste puisque Draymond Green cherchait simplement à prendre la position préférentielle, avec le pivot des Suns sur le dos, lorsqu’il a balancé une énorme manchette.

Expulsé, Draymond Green sera à nouveau suspendu. Au moins pour un match, mais sans doute que la NBA sera plus sévère en raison du passif de l’intérieur de Golden State. Cette saison, il n’a joué que 15 matches, pour 3 expulsions, et cinq rencontres de suspension… après sa tentative d’étranglement sur Rudy Gobert.

C’est déjà sa 18e expulsion en carrière et c’est évidemment un record pour un joueur en activité.

Pour Jusuf Nurkic, Draymond Green a besoin d’aide…

« On a besoin de lui. On a besoin de Draymond » a expliqué Steve Kerr au sujet de cette nouvelle expulsion. « Il le sait. Il doit trouver un moyen de garder son calme et de rester sur le terrain pour ses coéquipiers. »

Quant à Jusuf Nurkic, qui s’est bien remis de ce coup, il se demande ce que Green fait encore sur un terrain…

« Qu’est-ce qu’il se passe avec lui ? Je ne sais pas… Personnellement, j’ai l’impression qu’il a besoin d’aide. Je suis content qu’il n’ait pas essayé de m’étrangler. Dans le même temps, ça n’a rien à faire sur un terrain de basket. »

Quant à Draymond Green, il s’est excusé. Il a reconnu que son geste méritait une expulsion directe, mais il a expliqué qu’il cherchait à se dégager et à provoquer une faute de Jusuf Nurkic. « Il m’a attrapé à la hanche, et j’ai essayé de faire en sorte que ce soit sifflé, en provoquant un contact. Je ne suis pas du genre à m’excuser, mais je m’excuse vraiment auprès de Jusuf. Je n’avais pas l’intention de le frapper. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 14 26 49.5 45.0 83.3 1.6 4.2 5.8 6.1 3.0 0.4 2.4 0.8 10.2 Total 772 29 44.9 31.7 71.4 1.1 5.9 6.9 5.6 2.8 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.