Les Pistons espèrent revoir Jaden Ivey cette saison

Le ralenti était assez terrible et on pouvait clairement imaginer le pire. Finalement, Jaden Ivey s’en tire « seulement » avec une fracture du péroné. Son tibia est intact, ses ligaments et tendons indemnes. De bonnes nouvelles donc, avec un point qui sera à nouveau fait dans un mois.

« Je ne suis pas docteur mais, au début, vu les images, on ne sait pas. On retient son jugement jusqu’à en savoir bien plus », explique JB Bickerstaff après l’opération de l’arrière et ajoute que lui et ses joueurs espèrent « qu’il pourra revenir cette saison ».

Comment Jaden Ivey se sent-il après être passé sur le billard et avec cette perspective de peut-être revenir dans quelques semaines ?

« On passe par plusieurs choses, l’opération, la douleur etc. Son état d’esprit est bon », poursuit le coach des Pistons. « Il reste positif quant à la façon d’utiliser cette expérience pour devenir encore meilleur, encore plus fort. C’est dur et la route ne sera pas facile sur le plan humain, comme coéquipier puisqu’on a l’impression de manquer des choses. Mais les gars l’aiment beaucoup, lui ont témoigné de l’amour et du soutien. Le connaissant, personne ne va travailler plus dur. »

En attendant de savoir s’il pourra retrouver ses coéquipiers, en février ou en mars par exemple, les Pistons vont devoir faire sans leur arrière titulaire, qui pèse 17.6 points, 4.1 rebonds et 4 passes de moyenne en 2024/25.

« On ne s’attend pas à ce qu’un seul joueur puisse combler le vide laissé par Ivey. Ce sera à tout le monde de faire un peu plus, de jouer avec ses forces », prévient JB Bickerstaff. « Ils savent ce qu’il attend d’eux : de se battre et de tenter de gagner le plus de matches possibles. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 30 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6 Total 181 30 42.9 35.2 74.6 1.1 2.6 3.7 4.4 2.8 0.8 2.9 0.4 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.