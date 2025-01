La tuile pour Jabari Smith Jr : une main cassée et au moins un mois d’absence !

C’est un gros coup dur pour les Rockets qui ont perdu leur poste 4 titulaire pour au moins un mois. Jabari Smith Jr s’est fracturé la main gauche lors du « shootaround » qui précédait la réception de Boston, et la blessure a été suffisamment sévère pour que les médecins lui conseillent de se faire opérer.

L’entraîneur Ime Udoka a confirmé la mauvaise nouvelle, ajoutant que la durée officielle de son indisponibilité ne serait connue qu’après l’opération. Pour l’heure, Jabari Smith Jr se retrouve sur la touche pour une durée estimée entre quatre et six semaines. Régulier dans sa production et également précieux par sa qualité de dissuasion, l’intérieur des Rockets apporte également dans l’engagement et l’impact physique. On a pu le constater cette nuit face aux Celtics où Houston a souffert sous les panneaux.

C’est une première épine sur la route des Rockets qui continuent de lutter pour la deuxième place de la Conférence Ouest avec les Grizzlies qu’ils vont affronter à deux reprises dans les prochains jours, à Memphis jeudi prochain puis à domicile le lundi 13 janvier.

Puisque Amen Thompson est suspendu et que Tari Eason est aussi blessé, Ime Udoka doit déjà se creuser les méninges pour essayer de trouver des solutions (comme il l’a fait cette nuit) en titularisant le vétéran Jeff Green (38 ans) au poste 4 et en relançant Jae’Sean Tate à l’aile.

Jabari Smith, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 32 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 2024-25 HOU 33 31 43.5 35.4 86.7 1.8 4.7 6.5 1.0 2.3 0.4 0.9 1.0 11.9 Total 188 31 43.1 33.8 80.9 1.7 5.7 7.4 1.4 2.7 0.6 1.2 0.9 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.