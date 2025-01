Le Thunder puissance 13

19 décembre 2012. Kevin Durant connaît une éruption offensive avec 41 points à Atlanta, tandis que Russell Westbrook signe un solide double-double (27 points et 11 passes). Et le Thunder enregistre une 12e victoire de suite pour alimenter leur départ canon (21v-4d). Ce record de victoires consécutives est tombé la nuit passée.

En battant les Clippers, le Thunder a signé une 13e victoire de suite en saison régulière, s’offrant un nouveau record de franchise en la matière (la finale de la NBA Cup, perdue au coeur de cette série, ne comptant pas dans le bilan).

Il s’agit donc officiellement de la plus longue série de succès depuis que l’équipe a quitté Seattle, après la saison 2007/08, pour gagner Oklahoma City.

« C’est cool… Il est toujours agréable de faire partie de l’histoire, dans le bon sens du terme. On ne l’a pas vu comme 13 matches, on essaie de gagner tous les soirs et on était focalisés là-dessus. Et puis on y jette un œil et voilà le résultat. On espère que ça va continuer. Mais ouais, c’est cool. On doit garder le cap, ne pas se laisser distraire », réagit ainsi Shai Gilgeous-Alexander.

Celui-ci a encore montré l’exemple cette nuit avec ses 29 points et 8 passes dans un match où OKC n’a pas eu de mal à se détacher d’une équipe californienne privée de James Harden. Ce record ? « Cela signifie beaucoup de faire ça, en particulier pour la ville, pour les fans », remarque Isaiah Hartenstein, auteur de 11 points, 9 rebonds et 6 passes.

Et toujours pas de Chet Holmgren

Il ajoute : « Il s’agit simplement d’être présent, d’avancer au jour le jour, de travailler sur nous-mêmes et je pense qu’on fait du bon travail dans ce domaine. » C’est peu de le dire car le Thunder (28 victoires – 5 défaites), meilleure équipe de l’Ouest, enchaîne les succès avec… un écart moyen de 16.3 points, tout en étant privé de Chet Holmgren, sur la touche bien avant le démarrage de cette série.

Une belle prouesse quand on connaît les exploits de la génération Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden et Serge Ibaka.

« Les équipes qui nous ont précédés, pour lesquelles on a un grand respect, ont établi une norme de haut niveau. Mais on n’est pas là à compter les records ou les séries de victoires. On s’attaque à ce qui est devant nous. On l’a bien fait ce soir avec notre préparation de ce match », apprécie Mark Daigneault.

Mais demain est un autre jour. « On va se réveiller demain avec une série de zéro victoire. On doit se préparer à affronter une très, très bonne équipe qui joue aussi très bien en ce moment », ajoute le coach en visant la réception des Knicks dès la nuit prochaine, avant un nouveau choc dimanche face aux Celtics.