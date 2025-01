La Nike GT Cut 3 prépare le nouvel an chinois

Le nouvel an chinois arrive et célébrera l’avènement de l’année du serpent en 2025. Comme chaque année, les équipementiers sont à l’affût et en profitent pour sortir de nouveaux coloris sur ce thème. Ce sera notamment le cas de la Nike GT Cut 3, qui va bientôt arborer ce coloris « Year of the Snake ».

L’ensemble est plutôt sobre avec une tige en blanc-gris assorti d’un « Swoosh » noir. L’ensemble est complété de finitions en rouge et doré, avec de nouveaux motifs à la base du talon pour seule touche d’originalité. L’ensemble repose sur une semelle en gris et rouge.

Déjà disponible aux Etats-Unis, la Nike GT Cut 3 « Year of the Snake » pourrait bientôt investir le marché européen, au prix de 200 euros.

Notre verdict de la Nike GT Cut 3 Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet. Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.

(Via NiceKicks)