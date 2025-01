Immanuel Quickley, un « renfort » de choix pour l’attaque des Raptors

D’Angelo Russell n’était pas le seul meneur de jeu à faire son retour durant ce match. Alors que l’ancien joueur des Lakers effectuait ses débuts (bis) avec les Nets, Immanuel Quickley retrouvait les Raptors après un mois et demi à l’infirmerie en raison d’une blessure au coude.

Titulaire après 22 matchs manqués, le joueur de 25 ans a eu un impact direct sur le jeu des Canadiens. « L’intensité qu’il a apportée des deux côtés du terrain, c’était super. C’est quelque chose dont on a manqué, dont on a besoin. Sa création, sa capacité à aller dans la raquette, son tir… On avait besoin de ça, de son leadership. Il a été incroyable dans la communication tout au long du match ce soir », complimente Scottie Barnes, qui a notamment apprécié jouer davantage sans ballon.

Son coéquipier a porté le cuir pendant la majeure partie du temps avec une efficacité totale. Passe par-dessus l’épaule pour un « alley-oop » vers Barnes justement, de bons décalages pour trouver ses shooteurs dans le corner, des transmissions assurées sur le « pick-and-roll »… Quickley s’est rapproché de son record en carrière avec 15 ballons délivrés, pour seulement un ballon perdu.

« Il a beaucoup de qualités, mais c’est un meneur de jeu. Quand il porte le ballon sur le parquet, il appelle les systèmes spontanément, reconnaît les situations… Il est mon prolongement sur le terrain lorsqu’il joue », décrit son coach Darko Rajakovic.

« Une culture de la joie »

Un meneur de jeu qui, comme à New York, garde un bel appétit pour le « scoring ». Cette nuit, il a atteint son premier double-double de la saison avec 21 points (7/16 aux tirs dont 3/7 de loin). Après un tir à 3-points depuis le logo, pour offrir 20 points d’avance à son équipe dans le 4e quart-temps, on l’a vu sautiller de plaisir pour célébrer, grand sourire aux lèvres, avec la Scotiabank Arena et son banc.

« On essaie de construire une culture : une culture de la gagne, de l’enthousiasme, de la joie et de l’altruisme. Je pense que cela vient de là. Les gars sont vraiment heureux quand les autres jouent bien et qu’ils gagnent en plus, ce qui est la chose la plus importante », lâche le meneur dont la formation n’avait plus gagné depuis le 3 décembre dernier, soit 11 défaites de rang.

Avec son retour aux côtés de Scottie Barnes et de RJ Barrett (absent face aux Nets), les Raptors espèrent retrouver de l’enthousiasme et quelques victoires. « Parfois on fait des efforts et on ne voit pas les résultats directement. On doit continuer à le faire au quotidien, c’est ce que ce groupe, ce coaching staff et moi faisons. Donc on va renverser la vapeur, c’est sûr. Je suis impatient de voir le restant de l’année », affiche le revenant.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 64 19 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NYK 78 23 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NYK 81 29 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.0 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 * All Teams 68 29 43.4 39.5 85.3 0.2 3.6 3.8 4.9 1.8 0.7 1.5 0.1 17.0 2023-24 * TOR 38 33 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6 2023-24 * NYK 30 24 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 2024-25 TOR 4 25 39.7 39.1 92.3 0.2 2.2 2.5 6.8 2.5 0.5 1.2 0.0 16.8 Total 295 25 42.1 37.5 85.8 0.4 2.9 3.4 3.5 2.0 0.7 1.2 0.1 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.