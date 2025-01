Les Pelicans sous le choc après l’attentat sur Bourbon Street

Au cœur d’une saison déjà très compliquée sur le plan sportif, les Pelicans ont démarré 2025 avec le cœur particulièrement lourd, la faute à l’attentat à la voiture-bélier qui a fait au moins quinze morts sur Bourbon Street, lors des festivités du Nouvel An à La Nouvelle-Orléans.

« C’est un acte de violence insensé », réagissait Willie Green, le coach des Pelicans. « Nous en avons parlé avec nos joueurs. Mais nous vivons à une époque et dans un monde où l’on ne sait pas où l’on est en sécurité. Les écoles, les églises… Les gens devraient pouvoir sortir, s’amuser et se promener dans les rues. C’est dévastateur. Et je ne peux qu’imaginer ce que vivent ces familles, ce qu’elles devront affronter pour le reste de leur vie. »

Alors que le Heat a rendu hommage aux victimes de l’attentat en amont de la rencontre, avec un hommage à la célèbre « Bourbon Street » sur ses écrans géants, Joel Meyers et Antonio Daniels, aux commentaires TV pour les Pelicans, étaient particulièrement marqués par l’attaque qui secoue la ville, et plus globalement les Etats-Unis.

« Si vous pensez à ce que Bourbon Street représente, c’est un lieu de joie. C’est un lieu de rire. C’est un lieu de mariages, d’enterrements de vie de jeune fille, d’enterrements de vie de garçon, un lieu où les gens se rassemblent », a ainsi expliqué Antonio Daniels. « Et comme l’a dit Coach Green, un acte de violence insensé vient tenter de déchirer cette ville ? Mon cœur saigne. Mon cœur saigne pour cette ville. C’est malheureux. C’est malheureux que ce soit le monde sombre dans lequel nous vivons aujourd’hui ».

L’incrédulité et la peine, c’étaient aussi les sentiments chez Trey Murphy III.

« C’est une véritable tragédie. Les gens essaient de s’amuser et d’aborder la nouvelle année avec un état d’esprit différent et maintenant beaucoup de familles doivent faire face à cette tragédie. J’adresse mes prières et mes pensées à ces familles, car cela n’a aucun sens. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. Vous ne devriez pas avoir à avoir peur d’aller sur Bourbon Street et de vous amuser, en perdant un être cher ».