Voilà bientôt quatre ans que Nike a lancé la série « Nike GT » avec un trio de chaussures spécialement destinées à la pratique du basket et censées répondre à tous les types de profils. La Nike GT Cut a pour l’instant été la plus plébiscité du grand public, et c’est donc cette Nike GT Cut 3 qui va être mise à l’honneur dès le 1er janvier 2025 avec un nouveau coloris « Punch ».

Nike propose un modèle haut en couleurs pour bien débuter l’année avec une tige entre rose et orange flanquée d’une « swoosh » noir. La semelle noire à l’avant tend progressivement vers le rose. Les inscriptions « GT 03 » et « Nike » sur la languette et le talon ressortent également en noir.

La Nike GT Cut 3 « Punch » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.