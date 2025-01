Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander adoubé par Anthony Edwards

Personne n’est capable de stopper le Thunder et Shai Gilgeous-Alexander en ce moment. Les Wolves peuvent en témoigner, puisqu’ils ont encaissé 40 points (15/23 au shoot) de la part du Canadien. Une vraie torture pour Anthony Edwards et ses coéquipiers, impuissants face au talent de la star d’Oklahoma City.

« Pour moi, c’est impossible de défendre sur lui », annonce carrément l’arrière All-Star. « En un-contre-un, on peut abandonner et lui donner les deux points la majorité du temps. Il faut faire prise à deux. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais il faut essayer. C’est sûr qu’il faut un second défenseur, surtout s’il a un bon matchup. Dès qu’il a quelqu’un en face de lui qui ne peut pas le stopper, il va marquer à chaque fois. »

Il l’a prouvé en troisième quart-temps, en inscrivant 19 points. « Le jeu vient à moi. Je ne précipite pas les choses, je ne réfléchis pas, je joue, c’est tout. C’est le travail qui paye », commente Shai Gilgeous-Alexander, qui signe là un troisième match à 40 points ou plus en seulement huit jours.

Le respect des pairs

Pour son adversaire du soir, pas de doute, « SGA » est la référence cette saison. « Il est le MVP de la ligue », estime le champion olympique 2024 de Minnesota. « Je ne sais pas si on peut encore le donner à Nikola Jokic, donc je dirais Shai, oui. »

« Il est régulier soir après soir », insiste Anthony Edwards pour justifier son choix. « Son équipe lui donne le ballon et le laisse faire chaque match. J’adore le regarder. Il est incroyable. S’il continue comme ça, j’espère qu’il sera élu MVP de la saison. Je trouve qu’il aurait dû le gagner la saison passée. »

De jolis compliments venant d’un adversaire de ce niveau, c’est forcément touchant pour le joueur du Thunder. « Ne le prenez pas mal, les journalistes, mais la meilleure des satisfactions, c’est quand vos pairs et les gars qui jouent aussi à très haut niveau respectent votre jeu et votre talent. C’est vraiment agréable comme sensation. C’est un joueur qui n’a pas de limite et ce fut une sacrée bataille cette rencontre », conclut la star.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 31 35 52.3 34.4 88.2 0.8 4.8 5.6 6.2 2.2 1.9 2.7 1.2 31.0 Total 417 33 49.9 34.8 85.5 0.7 4.1 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.