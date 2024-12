« On n’était pas censé gagner ce match. On est tellement heureux de le prendre. C’était incroyable. » Anthony Edwards a bien résumé les choses pour lui et les Wolves, lors de ce déplacement à Houston. Après une première mi-temps équilibrée mais néanmoins à l’avantage de Minnesota, les Rockets vont prendre les commandes après la pause.

Et on ne sentait pas un esprit de révolte chez les troupes de Chris Finch. Pourtant, dans les dernières minutes, Julius Randle, Naz Reid et Anthony Edwards tentent et parviennent à revenir dans le match. Si bien que, après deux lancers-francs ratés d’Alperen Sengun en quelques secondes, les Wolves ont une balle pour égaliser.

Il reste moins de trente secondes à jouer et Houston a deux points d’avance. « Je vais rarement jouer l’égalisation », concède l’arrière. « J’avais déjà fait mon choix dans ma tête : je savais que j’allais tenter un 3-pts. Je ne savais pas en revanche si je le prenais normalement ou en step-back. »

« J’aurais dû faire comme Stephen Curry »

La suite est racontée par son coach. « Son shoot semblait bon dès le début. C’est son rythme, deux dribbles, un step-back vers la gauche. Il a tellement de force, d’équilibre. C’était vraiment bien », constate Chris Finch.

Comme Jae’Sean Tate ne saute pas, il ne peut pas contester Anthony Edwards, bien trop haut pour lui. Ça rentre, un point d’avance pour Minnesota, avec 23 secondes à jouer. Fred VanVleet manquera la balle de match et les Wolves s’imposent ainsi.

« C’est mon shoot préféré en carrière. J’aurais dû faire comme Stephen Curry », indique le champion olympique de Paris en référence à la célébration « Night Night » du meneur de jeu des Warriors quand il tue les espoirs adverses avec un tir à 3-pts décisif. Ce sera pour une autre fois…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 29 36 44.5 41.8 80.7 0.7 4.9 5.6 4.0 1.9 1.4 3.1 0.6 25.3 Total 331 35 44.6 36.1 79.4 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.8 0.6 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.