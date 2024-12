En forme, Norman Powell rêve toujours du All-Star Game

Avec cinq victoires en six matches, les Clippers finissent très bien l’année 2024 et personne ne symbolise mieux cela que Norman Powell. L’arrière est en grande forme avec six matches de suite à plus de 25 points et même une pointe à 35 unités dans le succès face aux Pelicans.

Si bien que l’arrière tourne à 29.3 points de moyenne sur cette séquence de six rencontres, à 51% de réussite au shoot. De quoi confirmer sa candidature pour le All-Star Game, dont il rêve depuis plusieurs semaines maintenant.

« J’ai travaillé extrêmement dur pendant dix ans », répond Norman Powell quand on lui demande ce que les votants pour le match des étoiles doivent savoir le concernant. « Je me suis sacrifié, engagé dans le travail, j’ai cru en moi peu importe ce qu’on disait. »

Le champion NBA 2019 avec les Raptors, installé depuis deux ans dans un rôle de sixième homme des Clippers, est désormais titulaire avec le départ de Paul George et l’absence prolongée de Kawhi Leonard (attendu de retour le 4 janvier). Il en profite pleinement pour réaliser sa meilleure saison, à 31 ans, avec 24.6 points de moyenne.

« On a mis des limites à mon jeu, on m’a mis dans des cases, surtout quand je suis arrivé en NBA. Les gens disaient que je ne pouvais pas shooter, pas marquer. J’étais un défenseur avant tout », se souvient-il. « J’ai fait ça. J’ai continué de croire en moi, de faire évoluer mon jeu chaque intersaison, d’utiliser les sceptiques pour me motiver. Je vais continuer de travailler, d’aider mon équipe à gagner des matches. C’est le plus important. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 25 34 49.4 45.9 84.4 0.3 3.0 3.3 2.5 2.1 1.2 2.1 0.2 24.6 Total 582 24 47.1 40.0 82.9 0.4 2.3 2.6 1.5 1.9 0.8 1.2 0.3 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.