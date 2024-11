Norman Powell se verrait bien All-Star pour la première fois…

« Une addition par soustraction. » C’est ce qu’avait dit Norman Powell au moment de commenter le départ de Paul George des Clippers durant l’été. Et même si l’arrière/ailier est à l’infirmerie depuis cinq matchs, on comprend mieux pourquoi alors qu’il a récupéré une place de titulaire… et qu’il est le leader offensif de l’équipe !

En attendant le retour aux affaires de Kawhi Leonard, c’est en effet l’ancien des Raptors et des Blazers qui est le meilleur marqueur de la troupe de Tyronn Lue, qui occupe actuellement une bonne 6e place dans la conférence Ouest, avec 12 victoires pour 8 défaites. De quoi rêver du All-Star Game.

« C’est quelque chose que je me suis vu faire, que j’ai imaginé et que je me suis imaginé être », répond-il ainsi. « Et pas seulement une fois, mais plusieurs. Cet objectif n’a jamais changé. Peu importe à quel point je veux gagner, j’ai mes propres objectifs individuels que je veux accomplir. Ce serait extraordinaire. Je l’imagine, tout comme DeMar (DeRozan) et Kyle (Lowry) ont été All-Stars à Toronto, au Air Canada Centre, mais être dans l’Intuit Dome et voir mon nom être appelé, ce serait un rêve qui deviendrait réalité. »

Une influence décuplée

Cette année, le All-Star Game se déroulera au Chase Center de San Francisco, l’antre des Warriors, mais l’an prochain, c’est bien la nouvelle salle des Clippers qui sera le théâtre de l’évènement.

À 31 ans, Norman Powell peut-il devenir un All-Star ? Cela dépendra de sa capacité à rester performant et efficace dans son rôle de titulaire à plein temps, du retour de Kawhi Leonard mais aussi des performances des Clippers. Mais James Harden note aussi que son coéquipier n’a jamais été aussi passeur, et que ça décuple son influence.

« Il marque à un volume élevé et il est beaucoup plus confiant dans ce qu’il fait », explique l’ancien MVP. « Et il ne se contente pas de marquer, car quand il rentre dans la raquette, il voit d’où vient l’aide. Parce qu’ils essaient de doubler sur lui désormais. Alors maintenant, il fait la passe supplémentaire, il crée des ouvertures pour les autres. Tout le monde obtient des tirs. Et cela vient avec les répétitions. Quand on en a l’occasion, on peut mettre en place des choses. Et quand vous marquez de façon efficace, les défenses doivent vous proposer différentes couvertures défensives. Il voit donc différentes défenses et il réalise les bonnes actions ».

