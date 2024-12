Les Celtics restent en zone de turbulences

Avec 37 victoires et seulement 4 défaites, les Celtics avaient terminé avec le meilleur bilan de la ligue à domicile l’an dernier. Battus hier par les Pacers, les hommes de Joe Mazzulla ont déjà concédé leur 6e défaite de la saison au TD Garden.

Les Celtics ont plus de mal à gagner à domicile en ce moment, et à gagner tout court : seulement deux succès sur leurs six dernières sorties. Une dynamique à laquelle les Celtics, vainqueurs de 64 rencontres l’an dernier, ne sont plus habitués. « C’est peut-être la période la plus difficile que j’ai connue depuis que je suis ici avec les Celtics », estime d’ailleurs Derrick White.

Celui-ci est arrivé de San Antonio en février 2022. Depuis, l’arrière a par exemple connu les turbulences de décembre 2022 – cinq défaites en six matchs – mais son équipe a finalement rarement perdu ne serait-ce que deux matchs de suite. Ce qui témoigne de son niveau d’excellence.

La défense en cause ?

Comment expliquer les secousses actuelles ? Au-delà du fait que Jrue Holiday et Kristaps Porzingis étaient encore sur la touche face aux Pacers, Joe Mazzulla pointe des soucis en défense. « Premièrement, on doit faire attention aux tendances (des joueurs adverses). Et on doit savoir où on peut aider et forcer à ce que le ballon ressorte. Mais cela commence avec notre défense individuelle et se poursuit avec notre défense collective loin du ballon, là où on peut aider », analyse-t-il.

Dans le prolongement, Jaylen Brown et Jayson Tatum parlent tous les deux de l’enjeu de mieux communiquer. Leur formation a régressé cette saison au classement des meilleures défenses de la ligue, de la 2e place l’an dernier à la 8e. Même s’il faut relativiser, car avec 110 points encaissés sur 100 possessions, leur efficacité défensive reste identique.

Aussi, Joe Mazzulla estime que « l’irrégularité » des Celtics concerne les deux côtés du terrain. « Sur plusieurs matchs c’était notre attaque, d’autres matchs notre défense. Donc je dirais un peu des deux. »

« Ce n’est pas notre meilleure série, mais ça va. Personne ne panique mais on doit être meilleurs. Chaque saison présente ses propres challenges, c’est encore le cas cette année. On devrait y être habitué, c’est comme ça depuis quelques années », rappelle Jayson Tatum.

Pas d’excès de confiance

Ce dernier balaie l’idée d’un excès de confiance pouvant se manifester chez les champions en titre. « On a l’humilité, parce qu’on est passés par là, des moments dans la saison où on a pris les choses pour acquises. On a appris de ça. On est à un stade dans la saison où on n’est pas satisfait de notre position actuelle. On doit tous comprendre qu’on a joué un rôle dans la situation actuelle », réclame l’ailier.

Avec 23 victoires pour 9 défaites, les Celtics, 2e à l’Est, sont sous la menace des Knicks (22v-10d) à la 3e place, tandis que les Cavs (27v-4d) ont de l’avance au sommet. Et leur calendrier à venir n’est pas vraiment évident. Après la réception des Raptors mardi, contre qui le faux pas semble interdit, les C’s entament un « road trip » à l’Ouest : dans le Minnesota, à Houston, à OKC et enfin à Denver. « Je suis très enthousiaste par rapport à ça, ça va être sympa, super », qualifie sérieusement Joe Mazzulla.

Après tout, son équipe a encore une cinquantaine de matchs devant elle, Jayson Tatum ne l’oublie pas : « Il faut comprendre que c’est une longue saison, avec encore beaucoup de basket à jouer. On est tellement loin de notre but ultime, on a connu de bons moments cette année, et d’autres pas si bons. C’est ma huitième année, c’est toujours le cas. Tout l’enjeu est comment on navigue sur les montagnes russes de la saison. »