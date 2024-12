Rudy Gobert : « J’ai essayé de fatiguer Victor le plus possible »

28. C’est l’évaluation finale de Victor Wembanyama face aux Wolves avec ses 34 points (à 13 sur 30 aux tirs dont 4/12 de loin…) et 8 rebonds. Mais c’est aussi celle de Rudy Gobert, qui compile 17 points (6/12 au tir), 15 rebonds et 2 contres face à son coéquipier en sélection. Avec la victoire au bout, la troisième de suite pour Minnesota. Toutes obtenues face aux franchises texanes : Dallas, Houston et San Antonio.

« On trouve un meilleur rythme en attaque, match après match. On commence à trouver notre rythme. Le ballon circule mieux, et il y a comme de l’huile dans la machine » répond Rudy Gobert à propos de cette série de victoires. « Je ne sais pas comment cela se ressent de l’extérieur, mais pour nous, c’est comme ça que ça se passe. On a encore des moments où ce n’est pas parfait, mais ça s’améliore. Maintenant, le défi pour nous est de rester une équipe focalisée sur la défense tout en jouant ce genre de basket. »

À propos de défense, le quadruple meilleur défenseur de la NBA a tenté de limiter l’impact de Victor Wembanyama, en l’empêchant d’avoir la balle ou en le coupant de ses coéquipiers.

« J’ai essayé d’être physique, de le faire travailler, de le fatiguer le plus possible » confirme-t-il. « Collectivement, je trouve qu’on a fait un bon travail pour lui compliquer les choses. En attaque, j’ai continué à mettre la pression au cercle. Globalement, je suis fier de l’effort collectif ce soir. »

Encore décisif aux lancers-francs

Sur le plan individuel, Rudy Gobert a confirmé qu’il avait énormément progressé aux lancers-francs, et il a été décisif en fin de match. « Je suis confiant sur mes lancers-francs. La clé pour moi, c’est de ne pas trop y penser. J’en réussis dix d’affilée tous les jours à l’entraînement, à plus de 90%. En match, il s’agit juste de les tirer sans trop réfléchir, de ne pas se prendre la tête. »

Enfin, cette nuit, un joueur a crevé l’écran, et c’est Donte DiVincenzo. Arrivé dans les valises de Julius Randle, l’ancien shooteur des Knicks est de mieux en mieux, et cette nuit, il compile 26 points, 7 rebonds et 4 passes en sortie de banc. Son adaptation fait partie des éléments positifs du moment.

« Il a une importance incroyable. Il a été lui-même, en faisant des actions des deux côtés du terrain, en prenant de bonnes décisions, en faisant les bons choix et en marquant des paniers importants » conclut le Français. « C’est qui il est. Quand l’attaque fonctionne, que le ballon circule, qu’on pose des écrans et qu’on s’espace les uns pour les autres, des joueurs comme lui en bénéficient et peuvent nous apporter beaucoup. »